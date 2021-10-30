來自單親低收入戶的蘇思敏，在中華企業射箭聯賽3年「箭尊爭霸戰」，從1比5落後追平，再加射逆轉勝東奧國手林佳恩，射下「箭林之后」，接著和隊友聯手衛冕「女子天團」，雙料榮銜淚獻癌逝的父親，和辛苦拉拔她長大的母親。

率先登場的「箭林之后」，寒舍集團由東京奧運國手林佳恩迎敵，協會青年隊則派今年全中運高女反曲弓個人賽金牌、團體賽銀牌蘇思敏出馬，兩人在例行賽只對陣過1場，由林佳恩以6比4獲勝。

第一局雙方28比28，隨後林佳恩29比28、27比26連下兩城取得5比1聽牌，第4局蘇思敏背水一戰，28比27追成3比5，第5局兩支10分箭霸氣開場，28比25扳成5比5，加射驟死賽10比9拿下，最終6比5（10比9）逆轉勝林佳恩。

稍事休息後，兩人又在「女子天團」之爭狹路相逢，蘇思敏和剛射下全運女子反曲弓金牌的邱意晴，以及隊友施孟君聯手，以6比0打敗寒舍林佳恩／蔡佩綺／謝佩涓，衛冕成功，也報了例行賽連輸寒舍兩場的一箭之仇。

首次挑戰「箭林之后」榮銜，對到的還是東奧國手林佳恩，又是在1比5落後劣勢下驚天逆轉勝，蘇思敏笑說：「獲勝的那一刻，感覺像作夢一樣！美好的太不真實，但因為還要搶『女子天團』，我很快就收心。」

跟著姐姐蘇思蘋的腳步，小四時加入射箭隊的蘇思敏，就讀香山高中三年級，剛在全運拿下個人賽第4名、女團銀牌的她說：「落後時我就放開射，照著自己的感覺走，不去想輸贏，盡全力射好每一支箭，沒想到真的贏了。」

一天平均練500支箭的蘇思敏出身低收入戶，做水泥工的父親去年5月過世後雪上加霜，經濟重擔全落在新竹市中山路開「享樂早餐店」的媽媽身上，姐妹倆除比賽賺獎金，唸清大的姐姐蘇思蘋，課餘也找機會打工貼補家用。

初挑大樑便滿載而歸，蘇思敏除了感謝雙親辛苦拉拔姐妹倆長大外，也要謝謝協會青年隊教練徐梓益、林芳瑜給她機會和細心的指導，還有母隊香山高中教練倪大智和林詩嘉。「沒有教練的指導和鼓勵，就沒有今天的我。」

能夠衛冕「女子天團」，蘇思敏說：「因為隊友超強的啊！」她所言非虛，剛在全運勇奪女子反曲弓個人賽金牌的邱意晴，跟施孟君都是赫赫有名的「天后殺手」，接下來3人也都將力拼亞運國手資格，盼一圓成人組國手夢。