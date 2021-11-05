中港邱比特計畫以捷運綠線、台鐵高架、台灣大道公車路線呈現弓箭形狀，原計畫所圍的範圍發展城鄉產業創新。市議員張家銨等質詢說，邱比特計畫現況只剩綠線預備發展微商圈淪為口號施政最佳典範，經發局不只欺騙中央補助2000萬更欺騙廣大台中市民。副市長令弧榮達說，很好概念將分階段來進行。

市議員張家銨、江肇國、李天生等，針對中港邱比特弦線新經濟計畫提出質詢說，邱比特計畫現以經費不夠為由放棄台鐵高架、台灣大道部分，完全是「斷弦掉箭」的空頭計畫；若經費有限必須有所抉擇，應優先選擇東協廣場、新興台鐵高架車站，非選擇現已具備人潮的捷運商圈。

江肇國表示，計畫指出要發展捷運站半徑2公里內商家組成車站微商圈，但綠線站距最遠1.65公里、最近540公尺，微商圈恐怕變成整條綠線商圈。邱比特計畫已拍攝美食影片競賽、站體附近設置數位行銷螢幕等，這應由台中捷運公司執行，且捷運周遭都已是鬧區，需要經發局投入輔導發展成商圈需求相對低。

經發局說，中港邱比特弦線新經濟計畫原提報1億元預算，以捷運綠線為弓、台鐵為弦、台灣大道為箭所構成的交通路網範圍，後經濟部核定2858萬元，為讓補助經費做有效運用；因應台中捷運綠線通車元年，計畫調整聚焦以台中捷運為主軸打破既往商圈組織模式。

經發局強調，市府盤點弦線箭路網內食、宿、遊、購店家推動微商圈聯盟，並於東協廣場跨境基地建置自媒體直播空間、開設數位行銷系列課程及舉辦創意競賽，協助聯盟店家數位行銷；雖計畫經費縮減，仍將串連東協廣場、弦線箭範圍內店家進行整體行銷帶動軌道新經濟。