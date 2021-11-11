法國在台協會今日於清法戰爭紀念園區舉行紀念儀式，基隆市副市長林永發代表市長林右昌獻花致意，期盼藉由儀式，寄望世界和平，同時提到新啟用的沙灣歷史文化園區，未來也將肩負了解歷史，拓展人文關懷的重要場域使命。

儀式中，北歐洲學校學生朗讀以和平及自由為主題的文學作品，林永發和外交部歐洲司專門委員林俊廷、法國在台協會主任公孫孟，以及英、德、比、捷、波、義、荷、匈等9國在台代表，默哀緬懷戰爭捐軀官兵，祈禱世界和平。

林永發說，今天是第一次世界大戰終戰紀念日，世界各地都有追思活動，希望永久和平，他提及，這個區域最早稱為法國公墓，但經過「大基隆歷史場景再現整合計畫」調查與探研後，發現當地有著豐厚的歷史遺跡與文化。

林永發指出，在市長林右昌帶領下，大沙灣地區歷史遺構與相關建物皆進行整理並修復，成立「沙灣歷史文化園區」，並於上個月開幕，誠品書店限定店也在11月6日進駐、開幕，希望透過開放性文化園區讓更多人緬懷。另外，每年中元祭大拜拜時，當地里長也會用紅酒與法國麵包普度戰亡英靈。

文化局長陳靜萍提及，2005年由地方自發性發起，每年農曆七月四日的鷄籠中元祭，會在這裡擺上紅酒與麵包，一起為來不及返回自己家鄉的法國士兵普度。今年10月沙灣歷史文化園區啟用後，希望藉由整合周邊文化資產，包含大沙灣石圍遺構、基隆要塞司令官邸與校官眷舍，以及清法戰爭紀念園區，改善空間彼此串連，讓更多民眾願意走進這裡，了解過去的歷史，並為這塊土地書寫新的歷史篇章。