一年一度的國際人權日即將到來，監察院人權會將於11月23日、24日在台北國際會議中心舉行國際研討會，邀請來自日本、韓國、澳洲、紐西蘭、美國、英國、法國、荷蘭及捷克等9國11位國家人權機構代表及人權學者，以視訊方式與國內學者專家及民間團體進行交流。

人權會副主委趙永清表示，人權會是我國唯一專責人權工作的國家機關，肩負著國內人權保障及接軌國際人權公約的重要職責，成立1年多來，儘管受到新冠肺炎疫情影響，仍積極推動國際人權交流，透過視訊會議方式，和亞太地區國家人權機構論壇（APF）、英國平等及人權委員會、紐西蘭國家人權委員會等，交流及分享人權經驗。

人權會今年11月再以「人權發展」為主軸，規劃辦理「2021人權發展國際研討會」，聚焦「族群平等與發展」、「性別與人權」、「各國國家人權委員會之發展及策略」、「疫情期間之人權保障」、「系統性國家詢查案例分享」及「人權教育」六大主題。

會中除安排前副總統陳建仁以「COVID-19防疫與人權維護」進行專題演講外，也邀請日本北海道大學名譽教授Tsunemoto Teruki、韓國國家人權委員會人權教育規劃司司長Kwon Hyuk Jang、澳洲人權委員會兒童事務委員Anne Hollonds、紐西蘭國家人權委員會副執行長Tricia Keelan等人權領域專家與談。

身兼人權會委員的監委范巽綠說，人權會成立1年多來，積極跟各國人權會交流，汲取各國人權經驗，此次研討會以虛實整合的方式進行，會議以中、英語為主，並提供全程同步口譯、手語翻譯及同步聽打，開放民眾在18日前完成線上報名。

此外，趙永清提到，人權會規劃未來每年舉辦國際研討會，也會進一步跟東南亞的人權機構強化交流，隨著人權會的成立，對外交進展也有相當助益，他語帶保留地說，今年12月10日國際人權日，很快就有更多消息跟大家報告。

美國總統拜登預計在12月9、10日召開民主峰會，邀請國家元首、公民社會、慈善團體與私部門成員共商民主挑戰，根據政治新聞機構Politico取得的資料，台灣也獲邀出席。