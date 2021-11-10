台灣推動兩性平權多年，但在一些職位中，社會上還是容易出現玻璃天花板的現象。以國家教育研究院今年十月出版的調查發現，國中小專任女性教師長期佔比近七成，女校長占比卻不到三成五；市議員賴佳微今天質詢說，顯示這個現象長期出現在校長職位中。副市長令狐榮達說，中市用人唯才，校長任命很多都是新的女性校長！

市議員賴佳微、江肇國、周永鴻議員聯合質詢說，盧市長是六都唯一的女性市長，但台中市的校園女性校長的比例更低，從高中的女校長比例僅有百分之17來看，台中在性別主流化上還有很大的努力空間！

賴佳微表示，女性教師比例長期都比男性更高，但是在學校的行政管理職，就容易出現「玻璃天花板」的現象。根據國家教育研究院今年十月出版的第212期的調查，發現教育部近五年統計，國中小專任女教師占比近七成，女校長占比卻不到三成五。

過去國際在性別主流化工作的推動中，各國就針對學校行政領導職位開始進行很多相關的檢討與改進，以美國來看，現在的美國中小學校長約52％是男性，48％是女性，就相較台灣平衡很多。

賴佳微進一步調查台中數據發現，台中的國小女教師比例，是百分之73，但女性校長就僅有百分之29。到國中來看，女性教師的比例為百分之69，女性校長就降為百分之38。近一步看到台中市的高中差距更為明顯，女性專任教師的比例為百分之58，但女校長的比例就僅有百分之17。而雙北的女性高中校長的比例都是近三成，六都女性的比例是前兩名，顯示身為女性的盧市長，對於性別平等的努力，還有很大的追趕空間。

教育局表示，教育局積極推廣性別平等教育及強化相關政策，依據台中市學校教師性別分析報告，觀察國中小主任級以上主管性別比例，女性可能因家庭、個人意願或刻板印象等因素，降低擔任主管職意願，儘管如此，隨著台中市性別主流化的推動、性別意識的提升，國中小女性校長比率正逐年增加。

教育局將持續鼓勵各校於教師研習中辦理性別平等相關知能研習，提高女性教師參與候用校長甄選意願，讓地方教育決策加入更多女性角色，同時持續推動性別主流化，檢視整合現有法令及行政措施，縮短性別落差。