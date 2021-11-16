短短不到半個月的時間，台中市接連發生多起全國矚目的暴力犯罪事件，「慶記之都」的汙名再起！市議員鄭功進、施志昌及林祈烽等人，今天準備球棒、斧頭等隨處可取得的日用品，向警界資歷超過40年的副市長陳子敬請益，呼籲「暴力犯罪零容忍」不該淪為口號。副市長陳子敬說，若持有球棒有犯罪之虞，會積極偵辦。

鄭功進表示，公權力的執法效益不彰，造成私刑暴力案件頻傳，短短不到半個月的時間，竟然能連上三起全國版治安犯罪新聞，真的讓台中市民的顏面無光，相信沒有人會希望自己的家鄉，淪為犯罪的溫床。

鄭功進指出，截至今日為止，除了看到市長的九十度慰問，還有不明不白的「全面掃除暴力專案」，市府的相關單位，都沒有看到其他的具體作為，既然中央的警政署，都已經要求各縣市警局執行掃黑令，能否比照一清、二清（迅雷）及三清（治平）專案的內容，提出專屬於台中有感的「四清」，只有打擊犯罪、不打假球，才能真正給孩子一個安全的家園。

施志昌說，台中大甲十月底一個星期就發生三起治安事件，尤其大甲五福街砸車事件，10月30日發生，車主10月31日報案，一直到昨天媒體爆出來今日才移送？中間整整隔了超過兩週？現在要媒體報導警察局才要動？警察局長蔡蒼柏回覆，因為所長經驗不足。

施志昌痛批，難道派出所接受報案以後沒有規定的時間或是SOP多久要送偵查隊？難道隔壁就是補習班、路口有監視器都不會去調閱追查？局長不能一副事不關己就推給基層！

副市長陳子敬指出，持球棒打人涉及犯罪，市府會持續加強臨檢，若持有球棒有犯罪之虞，會積極偵辦。