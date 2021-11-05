國民黨新北黨部主委推薦林金結？侯友宜：尊重黨主席 15:032021/11/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨新北黨部主委推薦林金結？侯友宜：尊重黨主席。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨近期開始布局地方黨部主委，新北市長侯友宜被問到是不是有推薦新北市議員林金結，侯友宜說，新北市黨部的人選這是黨務問題，一切尊重黨主席，沒有任何的意見。 國民黨公投街講會找韓國瑜？朱立倫回應了 社宅政策跳票 張景森嗆柯P：是否曾認真看待當初承諾 #國民黨 #推薦 #林金結 #侯友宜 #黨主席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨批林靜儀提問自打臉 將被中二鄉親「看破手腳」 15:202021/11/04 政治 財劃法十年還沒修 侯友宜：盼中央大破大立 12:192021/11/04 政治 藍議員穿防彈衣質詢問兩岸是否開戰 侯友宜：不用製造恐慌 11:232021/11/05 政治 從核四戰到場外！徐巧芯嗆慣老闆簽到就走 林穎孟酸「玻璃芯」 19:582021/11/04 政治 蘆洲男猛捅敵友數刀致死 檢方批：視人為刀俎魚肉 12:002021/11/05 社會 美河市公共空間誰管 雙北捷運局互槓 04:102021/11/05 地方新聞 李旼快評》蔡英文欽定六都人選的背後 09:272021/11/05 快評 核四重啟、公投綁大選 在野黨意見分歧 04:102021/11/05 焦點要聞 藍總質詢要侯回應何博文指控 侯友宜：從不揭人隱私 11:232021/11/04 政治 八里纜車無消無息 侯友宜允協助業者調查評估 11:412021/11/05 生活 藍嗆公投從護台變亂台 蘇揆：拿公投政治鬥爭就像拿菜刀殺人 13:122021/11/05 政治 政治熱門新聞 決戰12／18四大公投 最新民調結果出爐 - 政治 揪藍營大咖拍街舞片挨轟 沈智慧痛哭：我真的快瘋了！ - 政治 這件事曝光 郭正亮：民進黨台中補選恐少掉幾千票 - 政治 傳向美申請政治庇護？彭文正回應了 - 政治 蔡英文六都人選一把抓 黃暐瀚示警藍營「這一都」要小心了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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