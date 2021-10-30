農遊南投，來體驗DIY山蕉小米粽、提燈籠賞梅或是在孟中竹林古戰場觀星茶席品茶，在疫情趨緩下，南投縣休閒農業策略聯盟協會整合南投17個休閒農業區推廣深度體驗遊程，要用真感情把遊客找回來。
位於集集鎮「集元果」觀光工廠，原為有一甲子歷史的香蕉園，第五代黃稚淋返鄉從農，也投入研發山蕉產品，更把香蕉園改造成觀光果園，多達110種的香蕉品種，包括蛤蜊香蕉、蘋果香蕉、金鳥香蕉琳瑯滿目，掃手機就有語音導覽，也讓民眾重溫當年集集山蕉風光的金蕉年代。
在體驗遊程中，更設計了小小廚師活動，讓大小朋友親手砍蕉葉，自己動手製作原住民小米粽：阿拜，青蕉入菜，別具滋味。
水里鄉知名的梅子產區上安村，在農委會輔導與協助下成立「槑休閒農業區」，此地是冬季熱門賞梅景點，境內還有南投縣境內最長的單跨距吊橋「鵲橋」，橋身兩側吊著喜鵲圖騰吸引有情人來此漫步談情；每年12月梅花盛開，林間茶席賞花或是提燈籠夜間賞梅都別有一番情趣。
上安村的九芎坪民宿坐落在一片茶園中，民宿主人陳敏聰也是勝峰茶葉生產合作社理事主席，種茶、製茶40載，熟稔茶葉知識，也提供茶葉體驗活動，包含台灣茶的介紹解說、揉茶DIY與茶葉糕點DIY活動。
而位於鹿谷鄉的小半天休閒農業區，該區「茶苗」年產量約1000萬株居全國之冠，更有全國最大銀杏造林，生態資源豐富，區內景點包括德興瀑布、半天橋等，另孟宗竹林古戰場更是國際巨星凱特布蘭奇拍攝廣告之地，體驗遊程特別選在古戰場竹林設觀星茶席，並規劃挖竹筍、煮筍湯的活動。
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