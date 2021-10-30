集集鎮「集元果」觀光工廠在體驗遊程中設計小小廚師活動，讓大小朋友親手砍蕉葉、烤蕉葉，自己動手製作原住民小米粽：阿拜。（馮惠宜攝）

水里「槑休閒農業區」九芎坪民宿坐落在一片茶園中，民宿主人陳敏聰在茶園內提供茶葉體驗活動，從台灣茶的介紹解說，到透過品香、品茗讓遊客加深茶葉知識。（馮惠宜攝）

水里鄉上安村境內還有南投縣境內最長的單跨距吊橋「鵲橋」，橋身兩側吊著喜鵲圖騰吸引有情人來此漫步談情。（馮惠宜攝）

鹿谷鄉的小半天休閒農業區孟宗竹林古戰場更是國際巨星凱特布蘭奇拍攝廣告之地，體驗遊程特別選在古戰場竹林設觀星茶席。（馮惠宜攝）

農遊南投，來體驗DIY山蕉小米粽、提燈籠賞梅或是在孟中竹林古戰場觀星茶席品茶，在疫情趨緩下，南投縣休閒農業策略聯盟協會整合南投17個休閒農業區推廣深度體驗遊程，要用真感情把遊客找回來。

位於集集鎮「集元果」觀光工廠，原為有一甲子歷史的香蕉園，第五代黃稚淋返鄉從農，也投入研發山蕉產品，更把香蕉園改造成觀光果園，多達110種的香蕉品種，包括蛤蜊香蕉、蘋果香蕉、金鳥香蕉琳瑯滿目，掃手機就有語音導覽，也讓民眾重溫當年集集山蕉風光的金蕉年代。

在體驗遊程中，更設計了小小廚師活動，讓大小朋友親手砍蕉葉，自己動手製作原住民小米粽：阿拜，青蕉入菜，別具滋味。

水里鄉知名的梅子產區上安村，在農委會輔導與協助下成立「槑休閒農業區」，此地是冬季熱門賞梅景點，境內還有南投縣境內最長的單跨距吊橋「鵲橋」，橋身兩側吊著喜鵲圖騰吸引有情人來此漫步談情；每年12月梅花盛開，林間茶席賞花或是提燈籠夜間賞梅都別有一番情趣。

上安村的九芎坪民宿坐落在一片茶園中，民宿主人陳敏聰也是勝峰茶葉生產合作社理事主席，種茶、製茶40載，熟稔茶葉知識，也提供茶葉體驗活動，包含台灣茶的介紹解說、揉茶DIY與茶葉糕點DIY活動。

而位於鹿谷鄉的小半天休閒農業區，該區「茶苗」年產量約1000萬株居全國之冠，更有全國最大銀杏造林，生態資源豐富，區內景點包括德興瀑布、半天橋等，另孟宗竹林古戰場更是國際巨星凱特布蘭奇拍攝廣告之地，體驗遊程特別選在古戰場竹林設觀星茶席，並規劃挖竹筍、煮筍湯的活動。