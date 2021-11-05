台南市有不少學生都靠搭公車上學，正在全市建構公車動態資訊顯示器的市府交通局，也將觸角伸到校園，最近便在永康區剛成立的鹽行國中校園內設置公車動態顯示器，提供公車即時到站資訊服務，除方便學生掌握公車到站資訊外，還希望藉由提供更準確的公車訊息，吸引更多青年學子願意搭公車。

交通局長王銘德表示，該局從2004年起，陸續在各公車候車設施及醫院、行政機關、超商等單位，建置1100餘座公車動態資訊智慧型LED顯示器，但為因應《校園攜帶行動電話使用規範原則》，學生在校內使用手機受到管制，也決定在學校川堂、警衛室等適當地點建置公車動態顯示器，以利學生掌握公車到站資訊。

王銘德指出，繼去年在民德國中、三村國小、土城中學、和順國中、後甲國中及南寧高中等6所學校的校園內建置公車動態顯示器後，今年再於9月剛落成啟用的鹽行國中設置公車動態顯示器，提供公車即時到站資訊服務。

王銘德還說，市長黃偉哲為讓民眾搭乘大眾運輸時更加便捷，任內積極推動智慧城市基礎建設，每年不僅持續建置智慧候車亭、智慧站牌，還自2020年起建置太陽能電子紙智慧站牌，今年再推出「小黃公車」動態資訊系統，希望民眾能更便利掌握大台南公車的行駛資訊。