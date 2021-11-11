台南市交通局利用車聯網技術，整合救護車、公車混合智慧優先號誌系統，於奇美與成大醫院間的21處路口試辦。(曹婷婷攝)

台南市交通局利用車聯網技術，整合救護車、公車混合智慧優先號誌系統，於奇美與成大醫院間的21處路口試辦。(台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真)

跟死神拔河，分秒必爭！台南市政府為爭取緊急傷病患者搶救時間，利用車聯網技術，整合建置救護車、公車智慧優先號誌系統，於往來成大、奇美醫院的路段實測，試辦2個月來，救護車綠燈通過機率提升51.6％，平均救援時間減少37秒。

台南市長黃偉哲表示，救護車出勤分秒必爭，執行任務雖依法開啟警示燈與警鳴器，不過，穿越紅燈路口，仍會增加救護人員壓力，也造成路口行車危險，市府透過智慧科技自動控制路口號誌，優先讓救護車行駛方向綠燈通行，確保救護車安全快速通過，為病患爭取黃金搶救時間。

目前優先號誌系統於成大醫院與奇美醫學中心之間的21個路口建置，同時也是70號公車行經路線，包含中華路、中山南路、開元路至林森路、小東路口，共9輛70號公車、10輛救護車具備觸動智慧優先號誌功能。

交通局長王銘德說，試辦2個月來，民眾搭公車平均可節省13％行車時間，救護車綠燈通過機率提升51.6％，平均救援時間減少37秒。若成效良好，也將爭取經費，擴大到更多路口設置。

奇美醫院副院長鄭天浚也感謝市府協助緊急救護系統，將減少傷患送醫時間，他說，救護車快速安全將病患送到醫院，是救護相當關鍵的一環。救護人員表示，以往趕著救護，若卡在車陣枯等紅燈，就算前方的車輛願意讓路，但號誌就是紅燈，也動彈不得，隨著智慧優先號誌啟用上路，節省等候號誌時間。

交通局說，智慧優先號誌運作時，會造成對向道路停等紅燈秒數增加，且號誌短暫不連鎖等情況，呼籲用路人耐心等候，系統會回補對向道路綠燈秒數。