一群穿著草綠服的戰士出現在「ITF台北國際旅展」，還有清涼網紅來到金門館，成為全場矚目的焦點，原來他們是為金門秋冬檔主題活動「老兵召集令」、「金門海洋藝術季」亮相站台，強打「來金旅遊送旅遊振興券、抽金牌」的熱血宣傳，吸引人潮蜂擁搶購超值旅展價。
縣府觀光處長丁健剛說明，金門館推出「消費滿500元參加抽機票大獎」外，還有「高粱掃帚與高粱杯墊DIY」，提供金門傳統手工藝，不一樣的體驗。另每日還有金門老兵專屬紀念性打卡神秘小禮物，內容豐富多樣，十分有趣。
金門縣旅行商業同業公會翁炳信理事長也指出，此次特別推出「金門老兵召集令」自由行3天2夜「機＋酒」每人6088元起旅展價(兩人同行平日價），非常超值，詳情可洽PAK專線082-312976。
金門各旅行社也推出各式超值遊程及旅展價，有華府旅行社「金門自由選」、淘寶旅行社「淘氣寶貝遊金門」、鄉村旅行社「轉動金門-烈嶼新魅力 跳島三日遊」、金航國際旅行社「瘋金門鬥陣走」、金環球旅行社「金色高粱季 金門三日遊」、喜鑽旅行社「振興來金門 好禮加碼送」。
「ITF台北國際旅展」自11月5日至8日一連4天在南港展覽館舉辦，金門館攤位編號為K1708。「消費滿500元就參加抽機票大獎」活動，將在11月8日下午4點30分於臉書「樂遊金門」粉絲頁直播公開抽獎。
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