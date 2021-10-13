10月4日，日本北海道芽室町驚爆一起屍體遺棄案，64歲的失業男子成澤和也，涉嫌隱瞞93歲父親死訊，且將父親遺體放在家中「自然風乾」2個多月，警方發現遺體時，已經呈現木乃伊狀態。

根據《HBC北海道》報導，無業的成澤和也與高齡父親同住，父親於2個月前離世後，成澤和也隱瞞父親死訊，並將父親遺體藏匿在家中二樓的某個房間內。直到9月底，當地負責確認長者安危的社工人員感覺老翁「怪怪的」，經常用各種藉口拒絕訪視，引發社工懷疑，進而發現這段時間都是成澤和也假冒父親與社工聯繫，才揭發整起案件。

警方進入屋內，發現老翁的遺體竟然已經自然風乾到變成木乃伊狀；而成澤和也遭逮捕後，向警方供稱，父親大約2個月前去世，他選擇隱瞞父親死訊，將遺體放在家裡，不過對於為何這樣做的動機，並未多做解釋。

外界普遍推測，成澤和也的動機應與金錢有關，一個可能是想繼續領父親的退休金，另一個可能是他連喪葬費也付不出來。