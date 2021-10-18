虎豹潭仍有2女學生失蹤 搜救人員18日持續搜索（新北消防提供）

搜救人員稍早尋獲一隻鞋子與粉紅色雨衣，經警方與家屬確認，確實為劉姓女童所有。（翻攝）

虎豹潭搜救2失蹤女學童，上午發現溯溪鞋及雨衣交家屬確認。(戴志揚翻攝)

北市劉姓一家4口、父母帶著一雙兒女參加「大自然體驗營」，劉男與兩個孩子皆在走虎豹潭梳子壩時落水，劉男幸運拉到岸邊樹枝生還，11歲兒子遺體昨（17日）尋獲，8歲女兒目前仍失蹤。原本強自鎮定面對變故的他，還原事發那一刻，他眼睜睜看著孩子們被沖入溪中，在他眼前漂走、淹沒，自己卻無能為力，忍不住淚崩無法言語。

劉姓一家4口由父母帶著11歲兒子與8歲女兒一起參加體驗營，11歲哥哥於17日上午10時40分於六和橋下游尋獲，8歲妹妹的雨衣與鞋子今（18日）被找到，但人仍然失蹤。據ETtoday新聞雲報導，劉男還原事發當下，妻子已經先抵達岸邊，他與兩個孩子正在梳子壩上，溪水突然暴漲，走在最前面的他落水後拉到一旁樹枝幸運爬上岸，而2個孩子則在好幾個石頭後面，也被溪水沖走。

原本鎮定敘述的劉男，回想到他掙扎爬上岸後，卻眼睜睜看著孩子們被暴漲的溪水沖走，消失在他眼前，想救卻無能為力，再也無法假裝堅強，淚崩哽咽，表示孩子們都在河中間，沒有東西可抓，就這樣在他眼前漂下去了。

虎豹潭18日搜救空拍影片（新北消防提供）

劉父面對媒體，一直保持冷靜，之前表示已經帶著兒女參加自然體驗營活動3、4年，都沒發生問題；今天稍早蘇姓女領隊透露，「如果沒有過那個梳子壩，這個意外就不會發生！」，表示當天有提醒現場的爸爸們，不要過，停在那邊等，還說某些爸爸可能覺得緊張，才想要快速通過。對此，劉男駁斥表示，當下過壩時，蘇女走在隊伍後方，並未阻止大家過溪。