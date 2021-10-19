全台規模最大、歷史最久的「2021ITF台北國際旅展」即將在11月5日至11月8日於台北南港展覽館登場，受疫情衝擊，今年ITF旅展展攤數僅800個、航空公司多缺席，為歷來最少，惟為爭取疫後台灣客前往旅遊度假，日本與韓國今年增加展攤數，日本從去年27格增至今年43格，韓國去年21格、今年增至36格。

因疫情影響、國門不開，ITF台北國際旅展自去年開始雖只能聚焦國旅，不過今年仍吸引了30多個國家地區參展，阿拉伯與史瓦帝尼兩國首度參展。新面孔還包括JR東日本大飯店台北、高雄水京棧國際酒店（H2O Hotel）、高雄萬豪，以及浮雲客棧等。

為振興國旅，今年ITF台北國際旅展以「加倍奉還，力挺觀光」為主題，策劃一系列體驗，現場有30多個政府單位和30個國家地區展示的主題旅遊館。主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，希望藉此主題號召參展單位提供加倍折扣，民眾來展場加倍消費、全民共同加倍力挺觀光，促進觀光旅遊消費成長。

為挺台灣觀光，包客委會、原民會、文化部，以及國立故宮博物院與經濟部觀光工廠今年都參加ITF台北國際旅展。交通部觀光局推出「台灣館」與「國家風景區亮點旅遊館」2大展館，前者以「Time for Taiwan GO！」為主題，將安心旅遊、療癒行程、臺灣心（新）樂園之主軸，以科技互動體驗呈現。後者則標榜將全台13個風管處中最在地、最精彩的旅遊景點、遊程資訊帶到現場。

為鼓勵民眾在疫情趨緩後進場參觀並振興國旅，台灣觀光協會19日宣布推出「加倍奉還，力挺觀光」三重奏活動，11月5日至8日展覽期間，購票民眾憑當日ITF門票進場，即可兌換知名設計師Akibo操刀設計的ITF限定口罩，每日限量1000名。而為感謝醫護人員，醫護人員只要憑識別證即可免費入場逛展。台灣觀光協會更與台北捐血中心合作延續捐血送門票活動，展前5天起至展期第2天（10月31日至11月6日）只要至大台北地區18個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張。

台灣觀光協會並號召業者加倍折扣、民眾加倍購買，同時強調到ITF台北國際旅展現場購買的折扣可望比線上購買還要優惠。

ITF台北國際旅展早鳥票並於19日與20日開賣，在四大超商及udn售票系統、Klook、KKday皆可買到，原價200元，早鳥則享150元特惠價格。此外，10月21日起至11月4日開展前可購買9折預售票。