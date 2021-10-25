花蓮壽豐鄉水璉部落舊糧倉，經在地協會與藝術家修繕創作後，彷彿置身一座生活博物館，未來勢必將成部落新亮點。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉水璉部落舊糧倉，經在地協會與藝術家修繕創作後，彷彿置身一座生活博物館，未來勢必將成部落新亮點。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉水璉部落過去因交通不變，稻米糧食難以運輸，當時國家糧食局就地蓋糧倉儲藏，隨著公路開通，交通發達，糧倉逐漸沒落成閒置建物，在地協會藉交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處計畫，修繕糧倉，邀請藝術家將部落遷移史生動呈現在壁畫上，遊走其中，彷彿置身一座生活博物館，日前甫啟用，未來勢必將成部落新亮點。

位在水璉部落的糧倉迄今已有45年歷史，當時因台11線尚未開通，部落族人需翻越海岸山脈到縱谷光復鄉搭車，或到部落附近的小漁港搭船走海路，才能到市區採買稻米、糧食等物資，當時台灣省政府糧食局就地蓋一幢糧倉，藉以儲藏物資，不過隨著台11線開通後，物資往來較為便利，糧倉逐漸沒落，閒置在旁。

花蓮縣生態文化休閒創業產業永續發展協會，除在水璉部落經營「吉籟獵人學校」體驗遊程，2017年也參加東管處駐地研究員計畫，透過課程學習，探討部落永續觀光旅遊環境，今年更參與東海岸部落永續觀光培力暨示範計畫徵選，提出「水璉生活博物館」計畫，承租閒置糧倉，進行空間改造再利用。

協會除邀請水璉部落的工匠進行空間改造，包含屋頂修補、窗戶維修、粉刷等工項，同時也爭取東管處「東海岸藝術生活平台串連案」計畫協助，邀請藝術家簡吟如與歐舟夫妻駐村，在糧倉內進行創作。

藝術家們以「祖先流傳下來的話語」為主題，將水璉部落遷移史畫在糧倉的牆壁上，東管處指出，未來該糧倉除作為解說站，同時也會辦理山海知識文化設展、DIY體驗、部落文化交流、導覽解說訓練等，藉以串連部落鼎盛時期的生活場域，包括曾是舊省道的老街、沿街的昔日油行、碾米場、藥房、診所、雜貨店等，遊走其中如同置身一座生活的博物館。

該糧倉甫完工啟用，東管處表示，除有助推動水璉部落微旅行及部落導覽遊程，讓更多遊客認識這個古老部落，更希望能透過部落觀光產業推動，創造商機，讓部落旅外青年願意回到部落發展。