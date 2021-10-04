《韓股》韓股4日休市1天 08:202021/10/04 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢開天節連假，韓股4日休市1天，5日正常交易。 六大壽險前9月獲利 再攀高峰 台股上周大失血 航運跌最深 #韓股 #日休市 #適逢 #開天節 #連假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 入帳題材旺 營建股Q4有亮點 04:102021/10/04 證券．權證 北韓冷熱兩手策略 04:102021/10/04 時論廣場 壽命創新高 抱對基金存老本 04:102021/10/04 投資理財 權證星光大道－中國信託證券 群創 三大法人逆風送暖 04:102021/10/04 證券．權證 量販PK百貨周年慶 振興券不買不可 04:102021/10/04 生活新聞 瀚荃可轉債競拍投標 開跑 04:102021/10/04 全球財經 森林農場 砸錢大翻新迎客 04:102021/10/04 產業．科技 余祥銓失言「幫爸辦後事」惹怒余天 04:102021/10/04 娛樂新聞 外資期現貨 中性布局 04:102021/10/04 證券．權證 15檔法人逆勢買 進場撿便宜 04:102021/10/04 證券．權證 全球股市下殺 反向ETF奮起 04:102021/10/04 證券．權證 財經熱門新聞 剩15天…美政府倒債死期快了 手上有這種股票恐爆災難 - 財經 美元超強勢 日圓領頭亞幣面臨屠殺 - 財經 - 工商 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 陸限電產業爆悲劇 美媒曝苦果快來了：物價全面飆漲 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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