高速公路局透過大數據分析國慶日連假國道交通資料，預測國慶日連假前一日及3天假期易壅塞路段及時段，例如國慶日連假前一日（10月8日）上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時，另自連假首日（10月9日）5時起出現車多至16時始紓解。

高公局預估較好走的時段，一、10月9日及10日，西部國道南向用路人，請多利用下午13時後出發；國5南向用路人，請多利用下午17時後出發。二、10月10日及11日，西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。

依據觀光局統計今年國慶日連假期間全臺訂房率資料，東部地區已有高達7成以上之訂房率，預估將有大量車潮利用國5往返，國5受限雪山隧道容量限制，交通壅塞勢必難以避免，高公局建議欲前往東部地區民眾多搭乘公共運輸，如一定要開車上路，請多利用台9替代道路避開尖峰時段壅塞。

另依據中央氣象局預報，國慶日連假前一日至第2日（10月8日至10日） 東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大臺北山區有短暫陣雨，其他地區為多雲，國慶日連假收假日（10月11日） 北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，高速公路局提醒用路人於國慶日連假行駛國道若遇下雨時，請注意雨天視線不佳，務必與前車保持安全行車距離，小心駕駛。