因台東縣南橫公路坍方、落石，霧鹿國小及利稻分校仍有15位老師仍無法返校。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

因台東縣南橫公路坍方，霧鹿國小（見圖）及分校仍有15位老師仍無法返校。（摘自花東縱谷國家風景區）

因台東縣南橫公路坍方，霧鹿國小（見圖）及分校仍有15位老師仍無法返校。（霧鹿國小提供／蔡旻妤台東傳真）

受到輕颱圓規外圍環流影響，台東縣自12日起連續降下3天豪雨，平地累積雨量619毫米，比前9個月總和更多。受到豪雨影響，南橫公路坍方、落石不斷，台東縣海端鄉霧鹿國小及利稻分校26名老師日前因連假返家，加上海端鄉停課3日，逾半數老師仍無法返校工作。

台東縣自11日凌晨開始降下大雨，中央氣象局也分別在12、13日對台東縣山區鄉鎮發出豪大雨特報，截至14日雨彈狂炸。根據中央氣象局台東氣象站資料顯示，山區的利嘉林道從11日至14日累積雨量超過900毫米，平地約620至710毫米，因雨勢未停歇，估計累積雨量仍持續增加。

而位於海端鄉南橫公路的霧鹿國小，自10月9日國慶連假後，又遇上豪雨，已有6天未上課。霧鹿國小校長郭惠珍受訪時表示，因連假許多老師返鄉，在11日和12日清晨欲返回學校時，又因南橫公路坍方和預警性封閉被困在路中，她說，本校及分校共有26名老師，尚有15名在山下等待返校。

對此，台東縣政府教育處長林政宏表示，由於不僅有1所學校停課，近日以來，長濱鄉、延平鄉、海端鄉利稻及霧鹿村都陸續有停班、停課情形；有關學生缺課部分，請學校擬定計畫以趕上進度。

此外，根據中央氣象局資料顯示，台東氣象站今年1月至9月的累積雨量567毫米，不過10月11日凌晨至14日累積雨量就已達619毫米，造成台東縣各路段災情，其中玉長公路13日因地基下陷，全線中斷，公路總局台東工務段預計14日搶通；南橫公路從11日開始就落石、坍方不斷，公路總局關山工務段剛搶通不久又落石，截至14日仍有落石。