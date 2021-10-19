台東縣關山鎮農民種植的瓜果出現裂果情形，農民嘆血本無歸。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮農民種植的瓜果出現裂果情形，農民嘆血本無歸。（蔡旻妤攝）

圓規颱風外圍環流造成台東連日豪雨，近日放晴，讓台東縣關山鄉栽種15甲瓜果有6成以上出現裂果腐壞情形，其中，哈密瓜和西瓜損失最嚴重，有農民損失百萬元，直喊心在淌血。縣府農業處表示，已啟動查報機制，農民可申辦農損補助。

葉姓農民說「攏謀豪啊！看看這些瓜含水都太多了」，他說，颱風前根本還沒成熟，也沒辦法提早採收，只能眼睜睜看著哈密瓜泡湯。林姓農民嘆，好不容易這個月可採收了，現在豪雨攪局，只能收成多少就算多少。豪雨放晴讓不少瓜果根系出現腐爛和裂果情形，在養份無法順利供給的情況下，絕大多數果實都無法照計畫採收，只能認賠。

據了解，為了抑制台東卑南溪的風飛沙，經濟部水利署第八河川局將卑南溪旁的河岸承租給農民種植哈密瓜跟西瓜，一方面以植被覆蓋的方式減少風飛沙，又可增加農民收入，而現在正是卑南溪哈密瓜採收的季節。

日前連日大雨，8成以上的哈密瓜因爲吸收過多的水分，全數泡湯裂果；而下個月要收成的西瓜更是全軍覆沒，農民欲哭無淚。果農勉強將損傷較少的哈密瓜強收起來販售，彌補一些損失。

縣議員陳宏宗說，卑南溪河床風飛沙大，為了防治風沙，不少農民也響應在河床地栽種瓜果，沒想到這次連日大雨，瓜果都爛光光，農民損失好幾百萬元，希望政府能幫幫忙，減輕天災造成的損失。

縣府農業副處長馬志安說，目前已啟動農損查報機制，19日已派員前往關山地區了解瓜果災損狀況，呼籲農民若有損失，可至鄉鎮公所申辦農損補助。