立委江啟臣（左一）關心台中新社枇杷災損情形，並爭取啟動天然災害現金救助。（王文吉攝）

台中枇杷主要產區「新社」受極端氣候影響，陸續有農友反映授粉不正常，結果率差。（王文吉攝）

立委江啟臣邀請相關單位會勘台中新社枇杷災損情形，並爭取啟動天然災害現金救助。（王文吉攝）

台中枇杷產量占全台7成，主要產區「新社」受極端氣候影響，開花授粉不良，結果率僅3成。立委江啟臣25日邀請相關單位會勘，並爭取啟動天然災害現金救助。農糧署說明，新社枇杷頭花、二花結果率不佳，三花需再觀察1個月，屆時若開花率仍低，將啟動現金救助。

台中枇杷種植面積超過800公頃，產量占全台7成，新社主要產區受極端氣候影響，陸續有農友反映授粉不正常，結果率差。江啟臣邀請農糧署中區分署、台中區農改場、台中市農業局、新社區公所、新社區農會等單位關心枇杷受損狀況，並爭取列入天然災害現金救助。

江啟臣指出，受到氣候變遷影響，新社地區日夜溫差逐漸縮小，不利枇杷種植，氣候忽乾、忽雨，時熱、時冷，造成枇杷養分難以平衡，以致無法開花形成花芽。初步統計災損將近7成，應將台中枇杷列入天然災害現金救助，務必降低農民損失，不要讓農友白做工。

江啟臣說，今年遇到百年大旱，土壤水分本就不足，導致生長較弱的植株出現早花狀況。一般生育的植株，弱枝葉片數少，所形成在花穗上的花粒數也少，造成著果率低、果粒小。

農友也反映，7月連續豪雨及8月炎熱天氣，讓花芽分化在花芽原體形成之前，枝梢養分無法適當平衡，造成枇杷花芽無法形成。好不容易挺過今年大旱，氣候異常更難應對，頭花、二花的授粉情況都不好，這已經是第3次花序。

農糧署中區副分署長洪宏毅指出，新社枇杷開花結果情形不如往年，目前正持續統計受損個案，將於11月20日再度舉辦現勘，屆時若開花狀況仍未好轉，將列入天然災害現金救助。

江啟臣強調，枇杷是一年一收的作物，皮薄易破非常嬌貴，農友們從剪枝、疏花、疏果到採收都得小心翼翼才能有好收成。如同上周會勘茂谷柑裂果、落果，同樣都是遭逢氣候變遷而引發農損情況，農政單位應枇杷、茂谷柑列入天然災害救助範圍內，協助農民度過難關。