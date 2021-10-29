台中市議員王立任指出，台中購物節送豪宅增加民眾來消費，結婚應該抽出豪宅大獎，一定能鼓勵結婚。（盧金足攝）

台中市府副市長黃國榮說，鼓勵結婚，如果抽豪宅是有鼓勵作用，但限於預算問題，鼓勵結婚台中市會提供更多社福，吸引年輕人走向紅毯的另一端。（盧金足攝）

台中市民政局長吳世瑋說，為鼓勵結婚，今年十一月聯合婚禮設在大肚磺溪書院，也有祝新人早日「大肚」的好寓意。（盧金足攝）

台中購物節送豪宅刺激買氣，民進黨台中市議員28日質詢時建議市府應推出「結婚送豪宅」刺激結婚率，有議員助理參加聯合婚禮送兩支金鏟生了三胞胎，以前聯合婚禮秒殺，今年縮水六十對，民政局長吳世瑋表示，十一月廿七日聯合結婚，選在大肚磺溪書希望新人趕快「大肚」，因應疫情減少對數，不排除再增辦幾場。

市議謝志忠表示，今年十一月市府舉辦的聯合婚禮才六十對，而且各戶政所規畫的結婚拍照地點，隨便找個打卡地點都比戶政所造型漂亮，結婚有很多因素，包括大環境、經濟等，結婚率下降。

謝志忠也問吳世瑋說，「局長，你五倍券用了嗎？」吳世瑋立即從皮夾拿出五倍券表示，「我都放在身上」，引起議會一陣笑聲，謝志忠強調，疫情穩定後，政府鼓勵購物，結婚更要鼓勵。

「我的助理參加台中市府聯合婚禮，民政局 送兩金鏟子，結果生下三胞胎」，謝志忠表示，近年來結婚、生育率雙降，市府有何好對策？聯合婚禮只有六十對，現在疫情漸穩定，應該可以多辦幾場聯合婚禮。

市議員王立任指出，台中購物節送豪宅增加民眾來消費，結婚應該抽出豪宅大獎，一定能鼓勵結婚，而且明年正值虎年，生育率可能會 下降，生育是國安問題，市府應該有更大的誘因。

市議員張耀中表示，要讓新人有感，鼓勵結婚抽豪宅、送百萬現金，台中購物節的獎項比投資台中市的未來重要，應該比照台中購物節有效鼓勵，中獎率高，刺激消費也刺激結婚。

民政局長吳世瑋表示，為鼓勵民眾結婚，今年十一月舉辦的聯合婚禮，設在大肚磺溪書院，也有祝新人早日「大肚」的好寓意。

副市長黃國榮說，鼓勵結婚，如果抽豪宅，是有鼓勵作用，但限於預算問題，年輕人因經濟負擔不敢結婚，加上觀念改變，結婚對數減少，台中購物節是民間企業提供的獎品，鼓勵結婚台中市會提供更多社福，吸引年輕人走向紅毯的另一端。