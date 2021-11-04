中市小林夫妻結婚22年，在大里區租農地雇工種蔬菜。老闆娘指控臨時工小美與丈夫外遇，兩人不但在農地貨櫃嘿咻，手機簡訊對話互稱「老公」、「老婆」，對話露骨煽情，丈夫雖簽下切結書保證斷除婚外情，卻私下找房要「金屋藏嬌」，闆娘傷心離婚，並以小美侵害她的配偶權提告求償。台中地院判小美賠償40萬元，仍可上訴。

小林與妻子在1999年結婚，兩人在中市大里區租地雇工種植蔬菜。老闆娘指控，已離婚的臨時工小美，自2020年4月至11月間與丈夫外遇，兩人不但私下出遊，拍攝頭靠肩、勾肩及合比愛心手勢等狀似情侶照，還有員工發現兩人在11月間竟在農地貨櫃嘿咻。

老闆娘還找到小林與小美兩人手機簡訊及Line對話，不但互稱「老公」、「老婆」，內容有「愛你」、「以後，老公的半輩子讓我愛老公、關心老公，好嗎？」，還有性愛露骨煽情字眼。

老闆娘震怒找夫理論，小林坦承與小美有性關係，並簽下切結書保證將徹底斷除不正當男女關係，不再聯絡見面。沒想到，小林竟持續與小美連繫，甚至在今年1月間還一起找房仲看房，計畫租或買房同居。

老闆娘悲憤沮喪，持通訊紀錄、照片、切結書及與仲介業者對話錄音等證據，控告小美侵害她的配偶權，求償精神撫慰金100萬元，並與小林離婚。台中地院審理過程，小美均未出庭，也未提出書狀聲明或陳述。

法官審酌，小林夫妻結婚已22年，被告小美與老闆小林有不正當的男女關係，還計畫離開家庭同居；老闆娘為此離婚，婚姻與家庭關係影響甚鉅，並承受精神痛苦，判處小美侵害配偶權應賠償40萬元。