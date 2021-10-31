台中一名男子阿光（化名）不顧妻子意願硬要嘿咻，還脫光對方衣服逼口交，結果慘遭抓下體還擊，氣得打了妻子一巴掌後離去，妻子不甘丈夫硬上還打她，事後不僅訴離婚還提告，台中地院審理後，依強制性交罪將阿光判刑1年8月。

這起丈夫硬上妻子吃官司案，發生在去年5月間18日，據「目由時報」報導，阿光與妻子當日一早送完小孩上學後返家，阿光見妻子回房間休息，就進入房內脫光妻子的衣服想嘿咻，卻不顧妻子拒絕，繼續撫摸下體，還跨坐在她身上逼口交，妻子氣憤不已，便猛捏丈夫的陰莖，阿光氣得打了對方巴掌後才起身離去。

阿光的妻子拒絕行房，造成右側顏面、左側乳頭、雙側膝蓋及雙側大腿挫傷，到醫院驗傷後對丈夫提告。 台中地院審理時，阿光坦承犯行，但法官認為，阿光與妻子事發時雖是配偶（案發經法院調解離婚），卻未尊重女方的性自主權，以強暴手段，欲對被害人進行性行為，造成方方身心受創，而有複雜性創傷後壓力症候群。

法官指出，阿光離婚後雖已給付前妻5萬5000元及2萬元子女扶養費，但扶養費本是身為人父應履行義務，如予以宣告緩刑，對男方行為的應報及事後教化、社會價值的導正，非但無所助益，反輕啟僥倖之心，因而予以判刑1年8月，全案可上訴。

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