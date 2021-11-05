楊皓如自曝綠茶同事出招衝康。（東風衛視提供）

納豆現在手上握有多個綜藝節目的主持棒。（摘自臉書）

納豆和邦妮主持的《我這麼可愛》本周日大聊「職場上的綠茶行為」的主題，邀來記者前身的楊皓如，主播劉涵竹，還有其他行業的來賓分享上班時遇到的可怕同事，一開場眾人就辛辣獻上金句，待過記者界的楊皓如開嗆：「工作就是工作，你以為是來交朋友的嗎？」納豆聽完馬上回應：「不好意思，我們今天是要討論機車同事，你本身就機車了是不是？」

楊皓如提起之前擔任綜藝線記者時，有位歌手和綜藝線的藝人傳緋聞，開會報稿時，跑歌手線的同事在主管面前對她說：「皓如沒關係，我會給你聯絡方式，讓你去問清楚。」長官還要楊皓如好好謝謝這位同事提供資源。

沒想到當她打給對方經紀人時，經紀人對她說：「像你這種專門挖八卦的記者絕對不會成功，哪像跑我這條線的某某某就很正常，還會提醒我妳會來找我。」更揚言要讓楊皓如在這一行做不下去，原來那位記者同事一方面給她資訊，另一方面又向經紀人通風報信，想當雙面的好人。

聊到拍馬屁，納豆認為這個圈子最容易碰到拍馬屁的人，更直接點名就是趙正平，納豆爆料剛出道拍偉忠哥的戲，碰到趙哥，當時納豆跟阿KEN是很嫩的新人，放飯時去拿便當，因為預算有限，每次雞腿便當就只有幾個，他一看到有雞腿想要拿，馬上被趙哥從後面踹飛：「你新人憑什麼拿雞腿便當啊！」

這時戈偉如從後面經過，趙哥馬上說：「偉如姐，雞腿便當幫你準備好了。」然後看到偉忠哥進來，趙哥又說：「偉忠哥，你不用跟這些畜生吃一樣的，我幫你準備好鼎泰豐了。」最後剩下3個偉忠哥吃不下，就賞賜給納豆，納豆笑說：「所以我人生第一顆鼎泰豐，是偉忠哥吃剩的，我超開心！」還表示趙正平這種有趣個性，讓他們記憶很深刻，後來也變成很好的朋友。《我這麼可愛》每周六、日晚11點在東風衛視播出。