演員們蓋血手印，立誓上映前絕不暴雷。（陳俊吉攝）

鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌首度合作。（陳俊吉攝）

蔡淑臻在《我是自願讓他殺了我》有精彩演出。（陳俊吉攝）

蔡淑臻、小8在《我是自願讓他殺了我》有對打戲。（陳俊吉攝）

七十六号原子將於年底推出懸疑劇集《我是自願讓他殺了我》，導演詹淳皓與主要演員鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌、余晉、趙逸嵐、蔡承邑，10日出席TCCF創意內容大會，第一次演警察的鄭人碩表示，不僅導演跟監製都跟他說過「你從影以來都演壞人」，私下也曾被說「你就是流氓」，他澄清：「我出道至今沒演過壞人啊，可能是我爸媽把我生得太抱歉太兇了。」強調自己真的沒演過反派、壞人，還自嘲「本來就沒有長得很完整，只好用其他補足」，對於形象被定型，也不會走心。

飾演鄭人碩未婚妻的蔡淑臻，在片花中就有化屍體妝躺在停屍間冰櫃的戲，她說，劇組去宜蘭殯儀館實景拍攝，旁邊真的在進行火化，他們拍到一半一度不能拍，因為有真的法醫要前往相驗大體，劇組在法醫相驗完、清理過後，才換她躺上清洗大體的地方，當下空氣中一直瀰漫著一股奇怪味道。蔡淑臻說：「不會感覺心裡毛毛的，進去的時候抱著尊重跟謹慎的態度，動作都很小心。劇組都有包紅包給我們。」她拍這部戲共領了3次紅包，每次都去買軟糖花掉，「但最後一次把紅包忘在劇組的衣服裡，忘了拿」。

因為屍妝太逼真，蔡淑臻說自己有拍照傳給哥哥、姊姊看，但有交代他們不要給爸媽看，「爸媽看到一定會嚇壞、會難過」，調皮的她也留下自己以屍妝玩手機的有趣畫面。

蔡淑臻也聊起跟「小8」趙逸嵐的對打戲，「很難得遇到一個對手跟我是勢均力敵，不過當我們在梳化間聊到兩人如果真的單挑打架誰會贏，沒想全劇組竟然都壓小8贏，當下很不服輸，但是後來看到小8在《全明星運動會》上的表現，真的要舉手投降認輸了！」

鄭人碩聊起角色直呼：「在這部戲中被騙很大！從影以來沒有一部片被騙得那麼辛苦，雖然都知道劇本走向，還是要演出一步步被逼到崩潰。我的未婚妻都不是我的未婚妻了！」提起與蔡淑臻的合作，鄭人碩覺得她的角色內心戲很重，很可惜與她對戲場次太少了，希望下次可以有比較多的合作，他還驚曝其實蔡淑臻有個缺點，「她的缺點就是太漂亮了！」讓蔡淑臻一聽笑說：「原來是因為這樣接不到戲。」

金鐘視帝薛仕凌劇中也飾演警察，「第一次跟碩哥合作，他很照顧大家，就像是我們的大哥一樣，除了很常請大家吃東西，我們拍攝最後一場戲時，寒流發威再加上連三天的翻班，他就現場煮起薑母鴨，還招呼大家來吃。碩哥就像是團結大家的媒介、凝聚大家的心。」