蓁蓁姐姐工作坊受邀表演。圖晨光智能發展中心提供

冬夜星空下，席坐草地看部溫馨好片，讓感動在心中劃過一道暖流。晨光智能發展中心在新悦花園飯店舉辦溫心女性電影鑑賞活動，播映《舞賽》、《同款的路》兩部細膩感人的影片，邀請曾智圓導演、蔡季珉導演參與映後座談會。此外，也邀請嘉義市身障及兒少團體於新悦花園飯店戶外足球場草地區舉辦小型市集與闖關活動，活動訊息一公開，便吸引民眾踴躍報名參加。

「因為照顧家人，去那裡都不方便，想好好地看一場電影都很困難...」，許多照顧身障家人的家長，常常吐露這樣的心聲，因此，晨光智能發展中心自109年起，透過播映女性影展片，一方面增進民眾對身障議題的接納度及了解，也提供照顧者喘息機會。

晨光智能發展中心姚淑芬主任表示，為提供照顧者喘息空間，並且落實身心障礙者權利公約「公平參與、機會平等」的精神，中心策劃了大眾與身心障礙族群皆能參與的活動，也特別感謝新悦花園酒店支持身心障礙服務，提供舒適和無障礙的場所，讓活動得以順利圓滿。

嘉義市政府市長黃敏惠特別與會，她表示，感謝國際崇她嘉義社、慕噶納娜公司以及提供場地的新悅花園酒店等多個單位、團體的用心與相挺，讓大小朋友可以坐在大草地、迎著微風欣賞最棒的電影，也能讓女性朋友、照顧者享受悠閒喘息時光。

除了電影播映，戶外足球場草地區還有兒童闖關活動、女性社企及身障者所擺設的攤位，不少家庭攜帶野餐墊前來享受草地電影院時光，影展活動在歡樂溫馨氣氛下圓滿落幕。