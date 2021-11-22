櫃檯買賣中心將於11月29日及12月3日舉辦「興櫃戰略新板公司業績說明會」，邀請宏碁智醫(股)公司(6857)及進典工業(股)公司(6843)2家興櫃戰略新板公司參與。

為利投資人瞭解興櫃戰略新板公司之營運狀況並促進投資人與公司雙向溝通，櫃買中心舉辦「興櫃戰略新板公司業績說明會」，櫃買中心表示，此次邀請宏碁智醫及進典工業公司經營團隊說明公司最新財務業務資訊及產業概況，使投資人進一步瞭解公司的營運發展。

宏碁智醫(股)公司主要產品眼科智慧醫材AI輔助診斷軟體，係應用於糖尿病視網膜病變之人工智能判讀，目前仍處於市場銷售開發階段，未來並將持續研發其他眼睛疾病檢測項目；宏碁智醫109年度營業收入為101萬4000元，稅後淨損為1192萬5000元，每股淨損為2.38元，110年上半年營業收入為427萬元，稅後淨損為631萬6000元，每股虧損為1.22元。

進典工業(股)公司主要產品為球閥及蝶閥等工業閥門，具有可耐超高低溫、耐超高壓與環保低逸散設計等特色，產品可廣泛應用於半導體、石化、製藥、鋼鐵等不同產業；109年合併營業收入為6億4462萬6000元，稅後盈餘為6167萬5000元，每股盈餘為2.15元；110年上半年合併營業收入為4億4291萬5000元，稅後盈餘為4283萬1000元，每股盈餘為1.49元。