一名曾服役於國防部憲兵202指揮部的下士機槍士，去年3月在網路交友軟體上，認識一名14歲的國中少女，兩人在半年內多次到台中旅遊，並入住多家旅館及摩鐵，先後與少女發生9次性關係，少女的母親某日發現女兒的平板電腦內與該名下士的對話紀錄，才發現女兒偷吃禁果，一怒下報警提告，該名下士坦承犯案，並願意賠償被害少女及她母親新台幣30萬元，獲得母女原諒，同意給予緩刑機會，台中地院依妨害性自主罪將陳男判刑4月，緩刑2年。

根據判決書記載，該名憲兵下士先前服役於國防部憲兵第202指揮部某營，擔任下士機槍士，該名下士於109年3月初，經由行動電話交友軟體WooTalk結識一名14歲國中少女。

當時國中少女明白告訴該名下士自己年僅自14歲，從去年4月至11月，先後9次帶少女到台中多處商旅、飯店發生性關係。

少女母親於109年11月27日，發現女兒平板電腦與該名下士之Messenger對話紀錄後察覺有異，發現女兒竟然與不明男子多次發生性關係，一怒之下報警提告。

台中地方法院審理候，審酌該名憲兵下士明知少女當時年僅14歲，對性自主能力及判斷能力均未臻成熟，還與她發生性行為9次，法官衡量犯罪手段及所生損害，及下士均坦承犯行、且已母女成立調解，願賠償新臺幣30萬元，並當場給付10萬元完畢，兼衡其智識程度、前無前科紀錄等一切情狀，依妨害性自主罪將陳男判刑4月，緩刑2年。