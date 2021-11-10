糖果款式越來越多樣，但其中也暗藏危險。澳洲墨爾本一名4歲女童，日前找到哥哥偷藏起來的糖果，便開心的連吃10顆，豈料舌頭竟開始脫皮，痛到她趕緊向媽媽求助，檢查後發現她的舌頭嚴重燒燙傷，媽媽嚇得趕緊把糖丟掉。

根據《People》報導，4歲的萊特（Willow Wright）日前發現哥哥買的糖果，便開心的拿起來吃，而且一次就吃了10顆，隨後她感覺舌頭非常痛，趕緊跑上2樓找媽媽柯斯蒂（Kirsty），女兒一張開嘴後，柯斯蒂發現她的舌頭中間脫皮嚴重，而且還出現凹痕，嚇得趕緊聯繫女兒的家庭醫師。

不過醫師也束手無策，只能請萊特多吃冰棒和止痛藥，所幸舌頭癒合速度快，沒隔幾天，萊特狀況逐漸改善，柯斯蒂提到，「看到我女兒舌頭皮膚剝落，我從來沒見過這種情況，我當時非常擔心，甚至因此被嚇哭」，之後氣得把家中所有糖果全丟掉，也希望其他家長意識到這種糖有多危險。

而這款糖果名稱叫做「Warhead」，以酸味糖果為招牌，頗受大小朋友的喜歡，澳洲牙科協會的喬納森醫師（Jonathan Teoh）表示，這種糖果含有高濃度的酸，其實非常危險，其酸鹼值甚至比可樂和檸檬汁還高，食用時可能會造成臉頰和舌頭化學性灼傷，另外包裝上也有特別註明，產品只能提供給4歲以上兒童食用。