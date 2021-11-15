1999年，我加入梅約診所之後沒多久，就開始在小兒科與轉診診所看診。既然身為一般兒科醫師，我的病患自然是來自美國各地、而且病情無法歸類於特定專業領域的小朋友。

患有慢性疲勞（通常也有慢性疼痛）的青少年，多到令我很快就招架不住了。我看到這麼多疲倦的青少年，心想這到底是怎麼一回事？我想把這種感染後的疲勞型態稱為「撞牆症候群」──這些優等生撞到了一面「疾病之牆」（類似單核白血球增多症），然後就萎靡不振了。

某位神經科醫師朋友覺得這些病患或許得了POTS，我還想說到底是吸了哪種大麻才會得這種病？待我朋友向我解釋了POTS是什麼，我還真的從來沒聽過這種病。於是我開始檢查病患不同部位的脈搏，結果發現多數疲倦青少年確實符合POTS的診斷。

不幸的是，新千禧年剛開始的時候，無知的醫生不只我一個。即使到現在，許多醫師仍然沒聽過POTS。許多青少年的疾病還是沒被診斷出來，因此錯過了有效的治療。

●慢性疲勞症候群患者，大多自律神經失調

我稍後會更詳細描述POTS是什麼、以及怎麼應對它，但我們還是先回顧一下歷史吧。我們來看看自己對於慢性疲勞了解多少，以及為什麼有慢性疲勞的人，通常都自律神經失調。

1990年代中期，有人提出了慢性疲勞症候群的統一定義。這是為了要幫助研究員更方便比較病患、療法與成果，否則一如慢性疲勞患者應該都知道的，通常會有好心人給出這種建議：「我阿姨的表哥的鄰居跟你一樣。她採用了某某療法，現在已經好了。你應該試試看。」

慢性疲勞一般來說是指人疲倦了很長一段時間，但慢性疲勞症候群是由下列三個準則來定義：

一、嚴重疲勞超過6個月，而且無關其他可識別的醫療診斷或檢查結果。

二、疲勞程度干擾到日常活動。

三、下列8個特定症狀至少出現4個：

．體能鍛鍊之後的疲勞，持續24小時以上。

．睡眠品質不佳。

．短期記憶力或集中力受損。

．肌肉疼痛。

．多處關節疼痛，卻沒有紅腫。

．出現全新類型的頭痛。

．喉嚨痛不斷復發。

．脖子或腋下的淋巴結腫脹，碰到就會痛。

當然，還有其他許多疾病也會造成這些症狀，所以假如沒有先找出並治療其他可能的疾病，就千萬別給病患貼上慢性疲勞症候群的標籤。

1990年代末期，紐約有些醫生正在設法治療患有慢性疲勞症候群的青少年。他們決定檢查這群青少年的自律神經系統。其中一個最重要的自律神經系統檢查方式，就是觀察這個人站立時的血流變化，醫生稱之為「抬頭傾斜」測試。受試者躺在特殊的床上，接著這張床會慢慢傾斜（編註：該設備因此被稱為傾斜床［tilting table］），直到幾乎直立為止（約呈70度角）。由於他靜止不動，並且受到支撐，這樣就不需要用到腿部肌肉。這讓醫生可以檢查他在違抗重力、且不使用手臂與腿部肌肉時，心跳（脈搏）與血壓的變化。這種檢查可以排除骨骼肌與有意識的行動等影響，凸顯自律神經系統如何管控血流。

這群患有慢性疲勞症候群的青少年，大多數（26人中有25人）在傾斜時都很不舒服；18人心跳加速，還有7人昏倒。這明確證實了一件事：慢性疲勞的人當中，至少有些人的自律神經系統是真的失調了。研究人員也發現，患有慢性疲勞症候群的人在休息時，心跳會異常穩定，而且他們的脈搏缺乏正常的快慢變動。這與患有POTS的人們很類似。這一切皆顯示出自律神經系統中的交感與副交感部分，並沒有處於平衡。

幾年後，挪威某個研究小組指出，患有慢性疲勞的青少年，站立時的交感反應會比副交感反應還強烈。該小組也發現，患有慢性疲勞的青少年，排汗的情況異於正常的青少年，而這種異常的排汗，是因為神經傳導物質（兒茶酚胺）的反應能力有了變化。2011年，這群挪威研究人員發現，慢性疲勞症候群患者的β神經傳導物質受體的基因組成也有了變化。

顯然，有許多慢性疲勞症候群患者的自律神經系統都失衡了。

(本文摘自《疲倦的青少年》/大是文化)

【內容簡介】

◎將近1/3的美國青少女，每週至少有兩天因疲累而影響上學。

◎在英國，每100個青少年就有一個因疲勞而失能，無法正常參與社會活動。

◎有7%的荷蘭男孩，疲累時間持續三個月之久。

這是已就醫而累計的數字，未就醫而誤稱為「疲倦」的青少年，實際不知為數多少倍。

我的孩子天天都睡很多，還是一直喊「累」？或者，沒有明顯想睡，但做任何事都沒有活力，連爬個樓梯都覺得很辛苦！帶他去醫院做了各種檢查，就是找不到原因。

青少年深受疲勞所苦的比例，越來越高，不免讓人懷疑，是不是有什麼「神祕疾病」暗中奪走他們的精力？

全美排名第一的梅約（妙佑）診所的小兒科醫生費雪，找到了解答！

他發現，生活忙碌固然會導致青少年疲勞，但其中有一半以上，是POTS（姿勢性直立心搏過速症候群）惹的禍。

什麼是「姿勢性直立心搏過速症候群」？ 就是「當姿勢從躺下變成直立時，因為脈搏太快而產生的惱人症狀」。

父母要怎麼判斷小孩有無此病？要開刀嗎？有藥可以治嗎？怎麼做才能康復？

◎以下這些疾病，都有可能引起你身體的疲勞：

甲狀腺功能障礙、糖尿病、低血糖、腎上腺疾病、荷爾蒙失衡、肝病、發炎性疾病或病菌感染……

所以，莫名疲倦時，要先找醫生做全面性檢查。

萬一都查不出原因，可能就是POTS。

◎POTS──姿勢性直立心搏過速症候群：

POTS會使自律神經系統無法正常管控血流，最終導致疲倦，而青少年患者中，女性占2／3。

過去大家不了解這個疾病，因此常誤判成憂鬱症。

明顯症狀是：患者會一直喊累，又睡不著；身體的某些特定部位會痛；起身時會頭暈，有時甚至會有短暫15秒看不見，有的患者會出現腦霧：腦袋就像被棉花糖包住一樣，思緒一整個模糊，雙腳會腫脹並發青、心悸到心臟快從胸部跳出來……。

◎有可能完全康復嗎？當然！

全美第一的梅約醫院有一套完整治療計畫，例如，強化鹽分攝取、利用傍晚運動（站立的運動最有效），或是服用乙型阻斷劑等藥物（本書有列表）。

最重要的是──大部分患者都會康復，患者蘿拉經過作者的完整治療後（她在書中與父母一起分享治療經過），已從一個疲倦而虛弱的病人，現今成為醫學院學生。

【作者簡介】菲力普‧R‧費雪（Philip R. Fischer）

醫學博士、全美第一的梅約（妙佑）診所兒童中心小兒科醫師、梅約醫學院教授，專攻青少年自律神經失調與慢性疲勞之間的關係。

他對青少年慢性疲勞、青少年自律神經失調、姿勢性直立心搏過速症候群（POTS）和小兒營養不良的研究，已在多種醫學期刊上發表。他的研究與心血使大家更加注意這個領域，促成更迅速的診斷，以及更妥善的自律神經失調管理，包括青少年的POTS。

因此，他被梅約診所評為傑出臨床醫師，並多次被其他醫生選為明尼蘇達州（梅約診所位於明尼蘇達州的羅徹斯特市）的頂級醫生。

【譯者簡介】廖桓偉

《疲倦的青少年》/大是文化

淡江大學經營決策系、東吳大學企管研究所畢業。曾任網路電玩編譯、出版社編輯，希望引進更多有趣（且暢銷）的書，透過翻譯來感動讀者，譯有《死薪水的不投機致富金律》、《著迷，甘願賭上所有》、《似水無形，李小龍的人生哲學》、《成名的藝術》（皆為大是文化出版）。