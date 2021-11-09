台北市長柯文哲（左）前貼身隨扈陳文鍾遭調職，北市議員陳怡君（右）9日拿出「橘子」，並加碼爆料，陳偷吃柯的遠房親戚、綽號「橘子」的許姓祕書，且沒擦嘴、射後不理。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

跟隨台北市長柯文哲（左）多年的前隨扈陳文鐘（中），遭檢舉而調職，當初與柯、市長室涉外事務總監周台竹（右）3人擠在狹隘的經濟艙座位，畫面爆紅。（摘自柯文哲IG／張穎齊台北傳真）

柯文哲前隨扈遭調職 北市議員加碼爆料偷吃「橘子」射後不理

台北市長柯文哲前貼身隨扈陳文鍾遭檢舉操行不佳，8月被柯調職，怎料北市議員陳怡君9日質詢拿出「橘子」，並加碼爆料，陳偷吃柯的遠房親戚、綽號「橘子」的許姓祕書，且沒擦嘴、射後不理。柯驚訝答「哇，這指控太大，這哪有可能！」

陳怡君指出，警察局因松山分局「黑衣人事件」，前北市警局長陳嘉昌那時也要走，後來現任局長楊源明來，一開始她還問楊說，警員真的要滿6年全調職？這樣要調400多人，要不要分階段，楊跟她說這樣反而麻煩，柯是否輕輕拿起、輕輕放下？另外陳文鍾對外自稱是柯的祕書，招搖撞騙，柯一點都不知情？柯回，「妳要說陳文鍾招搖撞騙就要有實質證據」。

陳怡君加碼爆料「陳文鍾有沒有在市長室偷吃橘子？偷吃橘子又沒把嘴擦乾淨？不然怎麼會有今天周刊這麼聳動的報導？而柯現在還在裝聾作啞，有沒有偷吃橘子？真的是很愧對這顆橘子！」強調柯自己知道，市長室有一個橘子，且還沒把嘴擦乾淨、射後不理，有沒有？

柯說「不會吧，哇，這指控太大，這哪有可能！水果很多種，妳為什麼特別指橘子？」強調周刊不要看太多，跟Call in節目一樣不要看太多。柯還說，若他有發現，他早就講了，指控人家也要有證據，警察在一個地方待太久也不好，所以後來他就6年調。

陳怡君問，陳文鍾這麼好，柯怎麼捨得調離？陳文鍾要不要辯答？柯則說，不要理就好。陳文鐘答詢則說「謝謝議座，我們就配合調查」。楊源明說，警局已請政風督察單位，依照周刊內容進行調查。