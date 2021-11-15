大園消防分隊隊員呂侑哲、傅健佑國道爆胎臨危不亂，從死神手中救回失去生命跡象的游姓男子。（大園消防分隊提供／蔡依珍桃園傳真）

大園消防分隊隊員呂侑哲、傅健佑國道爆胎臨危不亂，從死神手中救回失去生命跡象的游姓男子。（大園消防分隊提供／蔡依珍桃園傳真）

大園消防分隊隊員呂侑哲、傅健佑國道爆胎臨危不亂，從死神手中救回失去生命跡象的游姓男子。（大園消防分隊提供／蔡依珍桃園傳真）

游姓男子日前工作突然不適，同事幫忙打電話叫救護車，豈料送醫途中就失去生命跡象，屋漏又逢連夜雨，救護車竟在國道爆胎，所幸大園消防分隊救護員冷靜停靠路肩請求支援，並聯手不間斷電擊和CPR，等到支援救護車送醫，順利將游男從死神手中拉回，住院一周後已能順利出院。

39歲游姓男子10月30日於工作時突覺胸悶、冒冷汗，大園消防分隊獲報到場後評估患者疑似心肌梗塞，迅速將患者送醫，沒想到於送醫途中，患者突然劇烈抽搐後即失去生命徵象，救護車又意外在國道上因輪胎輾到不明異物而爆胎。

幸好駕車的EMT消防隊員呂侑哲臨危不亂，冷靜地將車輛靠邊停放，並立即請求指揮中心支援，接著馬上到後座協助隨車EMT消防隊員傅健佑急救，2人同心協力，不間斷的實施CPR並陸續電擊5次後，游男終恢復心跳及呼吸（ROSC回復自發性循環），支援的救護車也迅速抵達，接續將游男送醫。

游男經住院治療一周後，腦功能恢復良好，順利出院，並由妻子陪同親自至大園消防分隊感謝出勤同仁，隊上同仁都相當振奮，能救人一命，工作再辛苦都甘之如飴。

大園消防分隊長陳偉博表示，2救護員能在緊急的情況下沉著應對，靠的就是平時紮實的訓練，尤其游男正值青壯年，2人救回的不僅僅是一條寶貴的生命，更是救回一個美滿的家庭，分隊都與有榮焉。

桃園市消防局第三大隊大隊長殷明坤表示，雖然今年疫情嚴峻，但截至10月底的統計，桃園市消防局成功救回到院前心肺功能停止的OHCA患者，出院後恢復到生活可以自理的人數，已經增加到85人，未來消防局還會持續添購各式救護器材，強化同仁訓練並推廣全民CPR教學，保障桃園市居民的生命安全。