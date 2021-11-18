1名外送員日前遇到離譜的訂單要求，竟是讓他徒手搬2公升青草茶和24瓶寶特瓶（總共16.4公升）爬8層樓，該顧客甚至不願意「出門」幫忙用磁扣感應電梯，顧客說「忽然得了一種出門就會死的病」，最後外送員只好放棄訂單、回報公司，離譜的訊息內容曝光後網友紛紛氣炸，「這是惡意騙餐吧，請派單處理」。

1名網友在臉書「爆廢公社」分享1名外送員日前遇到的1份訂單，訂單內容竟是將1罐2公升的青草茶和24瓶寶特瓶裝紅茶，從地下室1樓走樓梯送上7樓，該外送員後來傳訊息問「沒電梯？」對方則回應有，但是需要用磁扣感應，對方還說能送上來就送，不能的話就回報公司。

該名外送員之後說能否將餐點放電梯，對方再將錢放在電梯裡送下來，沒想到對方仍不願意，對方說「不方便出門，忽然得了一種出門就會死的病」最後外送員只好送回去店家並回報公司，無奈說「有必要這樣玩嗎？我在猜真的送上去你也不會接電話！」

其他網友則留言說，「這種的直接對話拍照給派單，說客人惡意要騙餐，請派單處理」、「有電梯還讓人爬七樓，簡直有病，出了門就有得病，搞錯了吧」、「知道送回去會有里程費，這個客人應該是外送員！他應該也知道超市實收要再送回超市，外送員何苦為難外送員」、「這種奧客遇到了真的是算自己衰，沒打緊還要被負評」。