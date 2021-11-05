在酒店上班的林女稱不甘遭張男欺侮，與父母、弟弟預謀殺人棄屍，設局誘騙張男南下彰化出遊，不料卻踏上死亡旅途，最後卻魂斷異鄉，成為一具浮屍。（合成畫面／謝瓊雲彰化傳真）

有自稱死者友人爆料其腹中被塞滿石頭，此說法遭彰化檢警嚴正駁斥，網友也忍不住KUSO模擬犯案手法，宛如童話故事的現代警世版本。（摘自網路／謝瓊雲彰化傳真）

網友肉搜林女昔日帥氣中性打扮，對比長髮披肩的酒店女子模樣，認為色字頭上一把刀，值得深思。（摘自網路／謝瓊雲彰化傳真）

彰化東螺溪水流屍命案，51歲張姓死者每月10多萬元包養30歲林姓酒店女卻慘遭設局殺害，檢方認林女父母、弟弟為共犯，向彰化地院聲押禁見，4日羈押庭上3名共犯改口，坦承因不滿張男欺侮林女，才預謀殺人。

有自稱死者友人爆料指張男腹部被塞滿石頭，傳聞經媒體披露，網友大驚，宛如童話裡大野狼與小紅帽的故事現代版，濃厚警世意味令人省思。但警方對此鄭重否認駁斥，強調張男腹中沒有塞入石頭，檢方也強調遺體已經完成解剖，有待法醫研究所下周二公布解剖檢驗報告，即可釐清致命傷與死因。

張男上月16日南下彰化，偕林女全家開著BMW出遊，29日卻浮出東螺溪埔鹽段，成為一具浮屍，全身被綁上重達40公斤空心磚；雙眼被黑色膠帶封死，頭腳遭綑綁、套上黑色塑膠袋，屍體早已腫脹難辨，死狀悽慘；檢警花費3天才透過指紋比對確認身分就是失蹤的張男。

傳聞指自稱死者友人爆料，張男腹部被塞滿石頭，讓網友大罵林女最毒婦人心，也有人指死者擔任詐騙集團幹部，還可能從事線上博弈，該不會是黑吃黑。更有質疑滿肚子石頭「到底是怎麼吃進去的？」並質疑餵石頭難度太高，反譏「是把肚子剖開放進去的嗎？」讓人聯想到小紅帽與大野狼的故事，宛如現代酒店警世版。

童話裡大野狼想吃掉小紅帽，因此吃掉奶奶後躺在床上，雖然被小紅帽識破拆穿，卻仍被大野狼吃掉，在獵人協助下，大野狼的肚子被剖開，塞滿石頭，救出奶奶和孫女，受盡欺侮的小紅帽反撲，將大野狼腹部塞滿石子，大野狼清醒後想到河邊喝水，卻跌跌撞撞重心不穩，最後不慎跌落河中慘死。

據悉，林女父母共育有3女1子，一家6口住在福興鄉老家，二女兒已出嫁、小女兒仍在學，姊妹兩人被檢警排除涉案。原本打扮中性帥氣的林女，一頭短髮還有女性密友，去年10月去突然轉性大變身嫵媚清純長髮女，還去做了微整形，下海當酒店女養家，竟成了謀財害命的蛇蠍女子，夥同家人密謀將張男殺害，前後從張男帳戶提領出逾百萬元。林家人因不捨林女長期遭受張男欺侮，也成為殺人棄屍的幫兇。