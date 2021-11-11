警方10日下午將3嫌拘提到案，晚間7時3嫌被警方依殺人未遂等罪嫌移請台中地檢署嚴辦。（盧金足攝）

中市警察局第六分局長蔡元戎說明員警當下為何只將3嫌函送。（中時資料照 盧金足攝）

台中瑪莎拉蒂3富少將男大生打到腦部重傷，警方趕到現場時因為「打完了」，認定非現行犯僅做筆錄就放人，沒有移送，引發外界質疑。律師林智群舉鄭捷殺人為例，表示警察趕到時，殺人行為已經完成，也不算現行犯嗎？更說「台中警察這麼斯文喔？」。

針對台中瑪莎拉蒂3惡煞當街打人事件，律師林智群在臉書PO文：「警察到現場時，打架已經打完，所以不算現行犯？那鄭捷殺人，警察趕到時，殺人行為已經完成，這也不算現行犯嗎？#台中警察這麼斯文喔？」。

此外，張姓食品小開的爸媽出面下跪道歉，身為3寶爸的林智群也感嘆：「小孩就是未爆彈，林北還持有三顆。#未來下跪風險很大#投資有賺有賠」、「與其花大錢買名車給小孩，還不如多花一點時間好好陪陪他。#養小孩不是砸錢就可以的」。

網友也回應：「有這種失職的警察，才會有囂張惡行的犯罪行為」、「酒測的時候沒有正在開車，所以也不算現行犯」、「有時候真的覺得邏輯點破根本輕而易舉，偏偏沒邏輯的人比比皆是」。

這起事件引發全台怒火，台中市長盧秀燕也震怒，台中市警局調查後認為員警處理有疏失，決議將市政所長李國彰、偵查隊長陳聖偉記過調職、六分局長蔡元戎記過一次。台中地檢署也簽分他字案偵辦，追查警方辦案過程是否涉有不法。