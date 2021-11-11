宋姓男大生擦撞瑪莎拉蒂，遭車上3名惡煞痛毆至重傷，至今昏迷不醒，主嫌張姓惡煞的父親11日開記者會代子公開道歉，並對外界指控及抨擊做出回應，也但說法卻存在許多矛盾，更有4大驚句讓網友直呼刷新三觀，「原來是管教太嚴格啊？還以為是太放縱，誤會了」。

張姓惡煞的父親記者會言論如下：

1. 兒子不是富二代

張男父親替自己兒子說話，堅定表示自己兒子不是富二代，兒子目前沒有在食品廠上班，僅偶爾會到公司幫忙跑業務、抽傭金，不屬於公司體制，對兒子正職工作內容、經濟狀況不了解。

2. 兒子平時不常喝酒

張男父親表示，他兒子平時不常喝酒，不清楚為何兒子車上會有武器，也強調，兒子過去不曾這樣隨便攻擊人，也不會喝酒作亂，但不願多談兒子當兵時發生的傷人事件。

3. 瑪莎拉蒂是兒子自己存錢繳貸款

張男父親解釋，兒子平常和母親同住，該輛瑪莎拉蒂是一台中古車，登記在母親名下，是兒子自己存錢、分期付款買的。

4. 我管教太嚴格

張男父親認為，一切都是自己的不對，是自己管教不當、太嚴格，才會造成兒子出現叛逆行為。並舉例，以前若兒子未準時上班，自己就會責罵。並不斷強調「我們不會溺愛小孩」。

瑪莎拉蒂富二代當街爆打男大生 富商父代子謝罪｜2021.11.11

張姓惡煞父親此番道歉刷新網友三觀，引起PTT鄉民討論，「原來是太嚴格啊？還以為是太放縱，誤會了」、「哇賽，平常管教太嚴格就已經開超跑、帶球棒，當街烙人把人打到半死」、「他平常都不是這樣，應該是交到壞朋友」、「還說不是富二代，睜眼說瞎話，毫無悔意」。