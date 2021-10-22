天氣逐漸轉涼，當氣溫低於攝氏26度以下時，動物園就會開始讓「團團」、「圓仔」、「圓圓」和「圓寶」輪流到戶外活動場活動，過去幾年，戶外活動場的茄苳樹總要接受貓熊家族的考驗，秋天正逢茄苳樹果實成熟期，通常一天之內樹幹就會被吃得光禿禿。

動物園指出，為了吃到長在高處的果實，「圓仔」都會利用強而有力的熊掌將樹枝折下，檢查是否有果實藏在枝枒，而「圓寶」經過了半年成長，已是個活潑大寶寶，毀樹能力也不遜色於姊姊，今年秋天是否也會加入「毀樹計畫」呢？就讓大家一起拭目以待。

「圓寶」經過了半年成長，已是個活潑大寶寶，毀樹能力也不遜色，今年秋天是否也會加入「毀樹計畫」呢？（北市立動物園提供／游念育台北傳真）

保育員觀察，只要「圓仔」與「圓寶」一到戶外活動場，總會排除萬難爬到樹稍高處探索，在大貓熊家族到戶外活動場前，保育員會先做過完善的場地安全審核，確認每個地方的植栽、樹木與場地配置都安全妥當，確認大貓熊能安心無虞的在樹上移動。

園方指出，大貓熊各個都是爬樹高手，看到牠們正在爬高高毀樹時，喜愛大貓熊的粉絲可以不用擔心牠們會掉下來，請放心一睹大貓熊擅長爬樹的習性。

園方建議，大家在經過大貓熊館前，可以停下腳步，找尋一下戶外活動場有沒有毀樹的痕跡或展現高超爬樹技巧的特技熊。