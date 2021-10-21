台中茂谷柑是重要高經濟作物，也是外銷主力農產，種植面積超過550公頃，為全台最大產區，受月初強降雨影響，茂谷柑裂果、落果嚴重，果農血本恐無歸。立委江啟臣21日前往東勢果園會勘表示，初步災損狀況約3成，數量仍持續增加中，相關單位務必全力協助農民，並列入天然災害救助範圍。

立委江啟臣21日邀請農糧署中區分署、台中區農改場、台中市農業局、東勢區公所、東勢區農會等單位前往會勘，實際查訪農園災害狀況，一走入果園，映入眼簾的是滿地已潰爛的落果。

東勢茂谷柑裂果、落果嚴重，初步災損狀況約3成，果農憂心血本無歸。（陳淑娥攝）

徐姓果農表示，家中種植4分多地的茂谷柑，前陣子下雨後，茂谷柑就頻頻落果，目前約損失一半，從來沒有這麼嚴重過。明正里長盧永基指出，年初還在缺水狀況，辛苦照護果樹一整年很不容易，看到努力這麼久的成果化為烏有，真的心酸不已。

東勢茂谷柑裂果、落果嚴重，初步災損狀況約3成，果農憂心血本無歸。（陳淑娥攝）

江啟臣指出，受到全球氣候異常影響，農民種植情況不若以往，災損狀況時常出現，尤其茂谷柑皮薄照護不易，稍有不慎或水分不均就可能出現裂果，農政單位須對症下藥，無論是技術輔導或資訊交流，都應定期與農友進行有效溝通，讓類似情況減緩。

江啟臣說，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）所公布資料，今年全球恐將再度受到反聖嬰現象影響，北半球面臨嚴冬考驗，有關單位必須做好橫向聯繫，針對可能遭受衝擊的面向進行預防，尤其農政單位應該提前預備，提供農民朋友最適當的因應建議。

農糧署中區分署長姚士源指出，今日分別會勘明正里、興隆里等三處果園，確實有裂果、落果狀況，待公所彙整相關資料，如受損面積達到20％以上，將列入天然災害補助範圍。

江啟臣強調，茂谷柑產季於每年12月至2月，原只剩2個多月就可進行採收，如今災損如此嚴重，農民實在欲哭無淚，農政單位應該設法提供災損補助。此外，江啟臣也要求台中市農業局妥善規劃次級品使用，多方利用才能提高整體效益。

另外，農委會主委陳吉仲日前警示柑橘可能是大陸下一波禁止輸入的農產，江啟臣強調，前陣子已有鳳梨、釋迦等案例，農民需要的是政府拿出解方，是防範之道，不是政府消極的警告，政府更不應該只會在旁講風涼話，要設法避免兩岸政治因素或貿易障礙讓農民權益受損。