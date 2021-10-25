大陸與台灣上個月先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院政務委員鄧振中日前表態台灣加入樂觀，但日本台灣交流協會首席副代表星野光明10月18日卻說，過於樂觀。對此，藍委江啟臣痛批，加入CPTPP，蔡政府誤判又沒心！

江啟臣昨（24 日）在臉書發文表示，一個月前，民進黨政府開始大內宣，稱台灣加入CPTPP的成功機率越來越高，成功機率一周三變，從10%升高到超過50%，鄧振中10月6日甚至宣稱相信可以獲得日本相當大的支持和幫忙。結果呢？星野光明公開打臉「台灣入會難度極高」。

蔡政府聲稱加入CPTPP已經準備許久，江啟臣感嘆，但誇張的是，明明國安局去年就掌握到大陸申請入會時間，卻政府卻沒有提早申請？鄧振中都知道，倘若大陸先加入CPTPP，就可能杯葛我方入會，可見民進黨根本沒用心推動加入CPTPP。

江啟臣直言，加入區域自由貿易協定是台灣維持經濟成長的重要關鍵，他強烈呼籲蔡政府重視此事，加入CPTPP不可兒戲，應花更多時間與精力和外國政府及台灣人民好好溝通，不要以為每天搞大內宣，就以為可以輕鬆搞定複雜的經貿談判，這種做法，只會害慘台灣。

對於星野光明的說法，鄧振中10月21日接受《中國時報》專訪表示，我方加入CPTPP確實難度很高，日方駐台副代表不是潑冷水，是正面提醒。