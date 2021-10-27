工業電腦廠磐儀(3594)股東常會通過配息約0.09元、配股約0.96元，今（27）日以21.55元參考價除權息交易。磐儀股價自6月初以來一路震盪走跌，今日開高後小漲0.46％至21.65元，填權息約33.33％，隨後拉回平盤，力拚穩健踏出填權息腳步。

磐儀雖受零組件缺料影響，2021年上半年本業獲利衰退73.77％，但受惠業外虧損大減77.78％，使歸屬母公司稅後淨利89萬元、每股盈餘0.01元，較去年同期虧損0.12億元、每股虧損0.19元轉盈，整體營運維持獲利。

磐儀9月自結合併營收1.3億元，月增3.64％、年減9.83％，回升至近3月高點。不過，第三季合併營收3.7億元，季減7.86％、年減3.51％。累計前三季合併營收10.71億元、年減3.22％，續處近3年同期低點。

磐儀董事長李明先前表示，公司在國內持續聚焦軌道交通及工安專案，而歐美解封帶動訂單需求顯著回溫，配合基礎建設及相關維運需求顯現，使軌道交通、物流及醫療領域接單動能暢旺，海外子公司上半年接單出貨已達全目標，下半年市場需求能見度亦高。

雖然今年以來訂單不缺，但李明坦言，部分晶片、CPU等零組件缺料問題確實令人頭疼，且有可能成為新常態。在經過半年調整後，各家業者陸續採取因應調整措施，預期供需最吃緊時期已過，配合新廠產能開出挹注，下半年出貨動能轉趨樂觀，營運可望更上層樓。

法人認為，磐儀受惠美國鐵路軌道建設需求、歐洲倉儲物流及醫療即時檢驗（POC）需求提升，配合子公司磐旭智能在車載、工安領域有所斬獲，以及導入智慧工廠解決方案的新廠啟用生產挹注下，看好下半年營運成長動能可望略優於上半年。