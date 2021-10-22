中央政府111年度總預算，24個行政單位或機關在「媒體政策及業務宣導經費」項目編列18.6億。國民黨立委江啟臣今天指出，18.6億指是帳面上，實際上大內宣預算不只如此，政府各單位營業、非營業基金的行銷費用加起來有553億4461萬餘元，而這些基金就是媒體宣傳的第二預備金。

立法院會今年5月三讀修正通過《預算法》第62條之1條文，政府編列預算於網路媒體等辦理政策宣導及業務宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

立法院院會今天進行「111年度中央政府總預算案」報告並備質詢。江啟臣說先是詢問行政院長蘇貞昌會不會同意置入性行銷？會不會同意你的單位去買新聞？蘇貞昌對此堅定表示「不會」。

江啟臣接著說，今年度的「媒體政策及業務宣導費」項目預算是18.6億，政府有很多大小金庫，比如交通部光觀局下的觀光發展基金，110年編列「媒體政策及業務宣導費」是475萬，但是行銷推廣費高達25億7千多萬，所以很多錢都藏在這裡。

江啟臣說，18.6億指是帳面上給立法院看的，實際上把營業、非營業基金行銷費用加起來，總共553億4461萬餘元，這筆錢是你愛怎麼用就怎麼用，這些基金就是你媒體宣傳的第二預備金。

江啟臣表示，這些錢藏在基金裡面，用所謂的行銷業務費用拿去採購媒體廣告，實際上並不違法，因為並沒有規範這些基金不能採購媒體廣告。他最後要求營業、非營業基金要逐項揭露用在哪裡，公開透明讓大家知道每一筆費用是花在哪，不應該只用「行消費用」的大帽子戴上去。

蘇貞昌則對此表示，他很仔細聽委員的指教，「聽起來我好像有非常多的錢很好用，但實際上沒這麼好用。」他強調，動支預算的使用都受立法院監督。