離譜!掌管通訊傳播產業的NCC，「竟然連臉書都經營不好」，立委質疑怎麼扮演好主管機關的角色？民眾黨立委邱臣遠今於立法院交通委員會質詢時表示，NCC花近700萬元，委外經營臉書竟成「幽靈臉書」，因為文章平均按讚數僅0.8次，身為網路媒體主管機關，經營臉書有這樣的結果實在離譜；NCC主委陳耀祥表示，確實有改善空間，臉書內容應該更豐富、更充實，甚至實體活動也能透過臉書「虛實整合」。

立法院交通委員會今審查111年度中央政府總預算案關於國家通訊傳播委員會（NCC）單位預算，並邀陳耀祥列席並接受質詢。

邱臣遠表示，NCC去年就「電磁波安全宣導計畫」，花了近700萬元外包公關公司做臉書的經營與宣傳，NCC沒有針對自己的論述發表文章，僅轉發一堆網路文章，議題宣傳上顯得潦草，去年轉貼的50篇文章中，平均按讚數僅有0.8次，根本是「幽靈臉書」，比任何個人的臉書觸及率還要低，質疑NCC亂撒幣，看不出有宣傳效果，浪費民脂民膏。

陳耀祥表示，電磁波對民眾來說有「負面爭議」，且涉及專業、科技知識，才會有經營社群媒體做宣傳的計畫；針對臉書經營現況，陳耀祥坦言「確實有加強空間」；不過，陳耀祥也解釋，花了近700萬元外包公關公司，工作不僅經營臉書而已，還辦了20幾場的地方宣傳活動。

NCC委外「電磁波安全宣導計畫」的臉書按讚數、觸及率偏低是事實，陳耀祥表示，會就內容豐富度、充實度上做改善，地方辦電磁波的宣傳活動，也應PO在臉書上，以「虛實整合」的方式增加議題的宣傳效果。