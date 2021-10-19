台東縣府宣布鳳梨釋迦12月起將上架於連鎖大賣場。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

即將進入盛產期的鳳梨釋迦，面對外銷大陸市場受阻壓力，台東縣府與工策會、農產公司努力洽談內銷通路拓展市場，希望幫助農民度過難關，台東縣長饒慶鈴縣長19日宣布台東鳳梨釋迦將於12月1日在家樂福大賣場上架，方便民眾一嘗鳳梨釋迦美味。

饒慶鈴表示，讓外銷等級的鳳梨釋迦得以重新定位銷售市場，是台東縣府2年多來一直努力的目標，今年鳳梨釋迦將進入產季，但外銷受到衝擊，因此，縣府積極媒合通路商協助農民行銷，希望減輕農民銷售的壓力，專心顧好釋迦品質，將來不論外銷或內銷，皆能符合各國外銷相關法規和標準，產銷才能穩定。預計11月中旬將舉辦預購推廣活動，12月1日在家樂福271家門市上架。

家樂福文教基金會執行長蘇小貞19日上午與饒慶鈴、縣府團隊、台東縣工商發展投資策進會等，一同對鳳梨釋迦交換意見。釋迦被 BBC 評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」，也富含維他命B2、B3及B6及鉀離子等，希望能透過家樂福Carrefour符合國際規格的選果標準下，提供高品質的鮮果，讓台灣鄉親也能認同接受，拓展台東優質鳳梨釋迦的國內通路。

縣府也會與各相關地區農會合作做好鳳梨釋迦的產品控管，提供品質、價格穩定的果品，更感謝各店商平台及通路業者，願意站出來挺釋迦農，幫助農民行銷以打開通路，也請民眾多選購享用，一起行銷台東優質的鳳梨釋迦，讓「鳳梨釋迦萬釋皆佳」、「台東釋迦好釋成雙」，幫果農安度難關。此外，由於農友大多習慣浮動的外銷市場價格，饒慶鈴籲請農民朋友多多配合，堅持品質、穩定價位，讓鳳梨釋迦產業細水長流。