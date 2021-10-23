「藍皮解憂號」觀光列車首航，今天中午12點23分緩緩駛入台東縣太麻里站。（莊哲權攝）

「藍皮解憂號」觀光列車首航，今天中午12點23分緩緩駛入台東縣太麻里站。（莊哲權攝）

「藍皮解憂號」觀光列車首航，今天中午12點23分緩緩駛入台東縣太麻里站，台東縣長饒慶鈴特別前往迎接首發團旅客，並推薦旅客到太麻里「解憂市集」把台東好物帶回家，她說，台東藍無敵海景VS藍皮復古列車，是療癒系旅遊的新體驗。

饒慶鈴說，台東綿長的海岸線，非常適合乘坐火車，用鐵道慢旅遊方式來體驗，當藍皮解憂號的慵懶遇上海天一線的台東藍，可說是絕配，沿途還能逛太麻里「解憂市集」、體驗南迴部落文化，絕對是不可錯過的療癒充電行程。

今天也有不少鐵道迷守候在全台最美多良車站及華源海灣祕境，拍下「藍皮解憂號」馳騁在海天一色的美景，列車長馬世駿表示，藍皮普快列車在大家依依不捨的送別後，今年重新穿上新衣，充滿復古懷舊的浪漫情懷，我們以歡欣鼓舞的心情歡迎藍皮再出發。

交觀處長余明勳指出，2022年是鐵道旅遊年，台東已經做好了準備，除了藍皮解憂號，還有鳴日號和環島之星Hello Kitty繽紛列車等多元的鐵道旅遊選擇，歡迎旅客坐火車來台東享受溫泉、部落旅遊、南迴藝術季和全台最美車站等豐富行程，體驗台東的療癒系旅程。