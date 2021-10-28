台東縣府表示，台東微旅行由縣內12家旅行社透過參訪行程，帶動台東的旅行社、遊覽車、領隊、餐飲業、伴手禮和體驗DIY活動等在地產業經濟。（蔡旻妤攝）

台東縣府表示，台東微旅行由縣內12家旅行社透過參訪行程，帶動台東的旅行社、遊覽車、領隊、餐飲業、伴手禮和體驗DIY活動等在地產業經濟。（蔡旻妤攝）

為振興觀光，台東縣府9月推出「接力挺台東」觀光振興暨縣政參訪活動，免費招待台東民眾縣內1日遊獲鄉親好評，縣府宣布28日起開放縣內人民團體上網報名，一般民眾將列入下波受理申請。

縣府編列3600萬元經費招待縣民旅遊，活動由台東縣內旅行社承接，安排防疫有功人員與社福團體，以「台東微旅行」的方式出團，行程包含1日2餐，同時規畫600萬元購買伴手禮，由於受招待對象資格沒有明確的身分和團體名單，挨批黑箱作業。

交觀處指出，為了讓更多台東鄉親可以參與「接力挺台東」，擴大振興觀光效益，將開放讓人民團體線上報名，時間自10月28日上午10時至11月2日下午5時止，遊程包含縱谷區、東海岸、南迴線和台東市區四區域，預計於11月8至23日平日出團，只要是台東縣內會務營運正常之人民團體都可以至活動報名網頁報名，至於縣民相當關心熱烈討論是否可以個人參與及報名事宜，則將列入下波受理申請。

台東縣府表示，此次「台東微旅行」由縣內12家旅行社為縣民服務，透過參訪行程，帶動台東的旅行社、遊覽車、領隊、餐飲業、伴手禮和體驗DIY活動等在地業者，以實際行動力挺台東，效益顯著，不只鄉親滿意，在地業者也紛紛表示，此次活動對觀光業者及上下游產業帶來很大的鼓勵，讓大家在疫情中看見希望，也讓外縣市的旅遊業者非常羨慕。

此次報名共開放200梯次，每梯次僅供1社團參加，每團人數須達25人，且不得超過40人，之前已參與過的人民團體或個人不得重複參加，如報名梯次有超額或重疊情形，縣府將於11月4日下午2時在縣府大廳進行電腦抽籤，更多報名問題及詳細行程可至活動報名網頁查詢。