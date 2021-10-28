疫情趨緩，國旅市場逐漸回溫，帶動台東旅客流量平日平均較三級警戒期間大增六成。新創威朋大數據表示，透過數據分析技術，台東縣政府也積極推動數位觀光，並聚焦在「慢經濟」旅遊型態。

進一步分析台東旅客輪廓，可發現曾到訪台東的旅客特別偏好旅遊、生活、健身類App，對於戶外運動、質感生活等資訊及商品也較感興趣，而以性別比例來看，男性旅客比例較高，占整體旅客數逾六成，而女性旅客占近四成。

台東獨有的山海景緻以及慢活愜意的生活步調成民眾旅遊首選，根據Vpon威朋人流數據分析平台顯示，今年外縣市旅客至台東重覆造訪率更超過20％，顯示「慢經濟」效益開始湧現。

若以景點來看，最熱門前五名中，第一名是「池上伯朗大道」，以一望無際的稻田及筆直的道路美景頗負盛名，此外，鹿野高台」擁有絕佳視野可一覽田野風光，更是熱氣球、飛行傘等空域活動優質環境，可親身體驗徜徉在花東縱谷美景之中，榮登榜上第二名。

第三名則為占地廣闊的「台東森林公園」，「多良觀光車站」、「加路蘭海岸」等則緊接在最熱門景點的第四與第五名。

台東縣府交觀處表示，台東積極推動智慧觀光，此次導入Vpon威朋人流數據分析技術，透過Data SDK技術及DMP數據庫進行資料蒐集，可以針對旅客進行「貼標」，即根據曾到訪特定地點、場所的人群進行標註。

除了針對回訪台東景點和旅宿的旅客進行貼標外，也將針對縣府推出的旅遊活動和行程，例如熱愛衝浪或泡溫泉的人群進行貼標，透過數據掌握旅客全貌，不僅讓縣府可以及時擬定適切的觀光策略，也能協助台東觀光產業洞悉疫後旅遊新趨勢，延續台東國旅第一熱度。