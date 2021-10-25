第12輪第二階段疫苗預約今開跑，台北市第一階段開出的醫療量能與中央的需求落差大，許多人搶預約不到，台北市副市長蔡炳坤今到花博接種站視察表示，第一階段沒預約到，這次第二階段預約「一定可以」預約，他提到，日前也跟文化部討論，若中正紀念堂願意提供出來，台北市願意接手施打。

蔡炳坤說，台北市有部分民眾，在第一階段時沒有預約到或沒來預約，第二階段都可預約，一定預約得到，北市醫療量能非常足夠，至於中央將開放疫苗混打，蔡炳坤說，中央第13輪疫苗接種尚未定案，北市已向中央表達，若中央有方向，盼能及早讓地方知道，醫院要開量能需要先溝通，衛福部長陳時中昨天也允諾，只要中央方向明確，就會找台北市商量。

至於這次中央新增5個接種點，蔡炳坤說，除了中正紀念堂展場接種人數多，其他點人數不多，昨天也與文化部長、衛福部長都提到，這點僅是暫時使用，若中正紀念堂願意提供出來，台北市願意接手施打，可以協調醫院或醫師公會基層診所，也可以組成團隊提供接種服務。

對於接下來的第13輪疫苗接種，蔡炳坤說，市府只要接到中央的規畫，就會與中央討論，市長柯文哲的態度是，「只要你確定，我們一定做得到，不要突然暴起暴落」，比較會受影響，北市府也會主動與衛福部溝通，討論非常順暢。