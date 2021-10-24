6.5強震搖很大！超市貨架如山崩掉滿地 現場慘況曝 15:202021/10/24 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福新店店地震後貨架商品掉落、四散一地。（圖/林欣儀翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福新店店地震後貨架商品掉落、四散一地。（翻攝自我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店臉書社團） 今日午間連兩震，下午1點11分宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里，並於1點12分發生第二起有感地震，地點位於宜蘭縣大同鄉，地震深度67公里，國家警報大響，各地網友也陸續於臉書發出災情，有網友便在臉書社團發出照片，像家樂福新店店因地震劇烈搖晃，貨架上東西掉滿地，原本往上堆疊的一包包衛生紙如山崩般倒塌，宜蘭連鎖超市也有發生醬油、罐頭落地的場面。 超有感地震！北市民宅屋簷掉落、水塔破裂 花博接種站正常運行 規模6.5！今年最強地震 氣象局曝成因 #有感地震 #發生 #宜蘭縣 #地震深度 #6.5 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚悚度破表 新店家樂福震後慘況曝光 13:582021/10/24 生活 未受地震影響 中正紀念堂接種站上午接種2400人 14:442021/10/24 生活 規模6.5地震基隆有感 市民驚嚇「像坐船遇到大浪」 14:042021/10/24 生活 地牛狂搖 礁溪飯店招牌掉落 嚇壞宜蘭人 13:522021/10/24 生活 地震前傳出10秒「地鳴聲」 網驚喊：像龍在吼 14:162021/10/24 生活 國家級警報有用 網讚：地震5秒前收到 台北人卻哭了 14:082021/10/24 生活 受地震影響 台鐵3區間首趟車時速30公里 14:522021/10/24 生活 宜蘭6.5地震 核一、核二廠地震儀動作 台電：依程序巡查 14:192021/10/24 財經 地牛翻身害彰化633家戶跳電？ 真相曝光竟是「彩帶」惹禍 14:172021/10/24 生活 地震瞬間一殯下「磚塊雨」 女議員驚：差10秒就被砸中 14:222021/10/24 生活 受地震影響 高鐵6部列車臨時停車 14:592021/10/24 生活 生活熱門新聞 影》地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 - 生活 6.5強震撼北市 建國高架支架掉落 民宅屋簷全毀急封鎖 - 生活 第12輪BNT、莫德納明早再搶一波 252萬人有資格 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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