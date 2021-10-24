家樂福新店店地震後貨架商品掉落、四散一地。（翻攝自我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店臉書社團）

今日午間連兩震，下午1點11分宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里，並於1點12分發生第二起有感地震，地點位於宜蘭縣大同鄉，地震深度67公里，國家警報大響，各地網友也陸續於臉書發出災情，有網友便在臉書社團發出照片，像家樂福新店店因地震劇烈搖晃，貨架上東西掉滿地，原本往上堆疊的一包包衛生紙如山崩般倒塌，宜蘭連鎖超市也有發生醬油、罐頭落地的場面。