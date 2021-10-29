EMSC：阿拉斯加半島地震 規模5.1 04:352021/10/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 EMSC：阿拉斯加半島地震 規模5.1。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）今天表示，阿拉斯加半島（Alaska Peninsula）發生規模5.1的地震。 根據歐洲地中海地震中心，這次地震震源深度為40公里。（譯者：楊昭彥）1101029 天貓雙11規模破紀錄 加大優惠力度 台灣東南部海域規模3.6地震 最大震度台東縣3級 #EMSC #半島 #歐洲 #地震中心 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國訓中心培訓環境升級進入第3期 拚115年完成 17:322021/10/28 體育 指揮中心宣布至11月15日維持二級警戒 取消集會人數限制 15:032021/10/28 生活 鳳山某私立托嬰中心爆虐嬰 社會局命停辦3個月 21:432021/10/28 社會 太空中心與立陶宛簽署MOU 目標商業化 15:152021/10/28 財經 《櫃買市場》玉山銀可持續發展債券上櫃 規模16億元 13:412021/10/28 財經 江啟臣會勘豐原轉運中心 緊盯進度 04:102021/10/28 地方新聞 事實查核中心 加快防堵不實消息 04:102021/10/28 產業．科技 逃亡大西部21年後 川男返鄉投案：能躲的地方越來越少 23:222021/10/28 兩岸 泰安住宅火險 六大保障當後盾 04:102021/10/28 產業特刊 90.21萬劑BNT今上午抵台 指揮中心曝疫苗效期 14:142021/10/28 生活 桃園大成國中復育「鱟寶寶」 向師生募海水細心照料 17:232021/10/28 寶島 國際熱門新聞 新疆超美4000年木乃伊公主身世曝光 跨國團隊有驚人答案 - 國際 刺胳針：廉價抗抑鬱藥氟伏沙明 可降低新冠重症風險 - 國際 「孤獨星球」公布十大旅遊城市 台北全球第2 - 國際 - 中央社 孟晚舟效應發酵 美國務院前官員：北京正祭出人質外交 - 國際 美國第3季經濟成長速度 創一年多最慢 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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