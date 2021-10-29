歐洲地中海地震中心（EMSC）今天表示，阿拉斯加半島（Alaska Peninsula）發生規模5.1的地震。

根據歐洲地中海地震中心，這次地震震源深度為40公里。（譯者：楊昭彥）1101029

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