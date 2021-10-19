麻豆區安業國小學童到大白柚果園上食農教育課，在樹下嬉戲。(劉秀芬攝)

麻豆津三角果園60年樹齡大白柚樹可結2000多顆大白柚。(劉秀芬攝)

麻豆津三角果園園主張津雪捧著足足有5斤重的大白柚。(劉秀芬攝)

每年霜降前後，就是台南麻豆大白柚採收季節，麻豆區農會為推廣食農教育，19日邀麻豆區安業國小學童到柚園，認識大白柚種植環境與生態，在樹下玩一二三木頭人，享用美味大白柚及甜點，部分小朋友家裡雖然有文旦果園，但可是第一次看到樹上結了上千顆比臉還大的大白柚，興奮地爬上樹合照。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，大白柚在台灣栽植已有170餘年歷史，以麻豆區最具盛名，種植面積約100多公頃，大白柚產季跟在文旦、紅柚之後，不少麻豆文旦農果園會栽種大白柚分散銷售風險。

栽種大白柚已經60年的麻豆津三角果園，園主張津雪19日熱情招待來訪的安業國小學童，並且特別把2棵樹齡60年大白柚樹上3000多顆果實套袋都先去掉，讓小朋友在結實纍纍的樹下玩跳房子、一二三木頭人，麻豆農會還安排「橙瓢蟲找新家」繪本導讀，讓小朋友了解有機種植的重要性。

張津雪表示，今年大白柚因雨水少甜度高，而且裂果也少，而且著果期缺雨水，部分白柚果實偏小，不過老欉皮薄果肉風味更佳。張津雪說，以前消費者喜歡買超大的大白柚，先放在客廳辭水，不僅美觀又滿室生香，不過現在家庭人口少，1顆約2台斤左右最受歡迎。

孫慈敏表示，大白柚果肉維生素C、維生素E含量豐富，1000公克的大白柚可提供每日所需的膳食纖維量的60％，消費者於購買後，將果實置於陰涼通風處可以保存1至2個月，採收後先靜置辭水1周風味更佳。